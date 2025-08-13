Рейтинг@Mail.ru
В ПНА оценили расходы на восстановление сектора Газа - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/gaza-2035033263.html
В ПНА оценили расходы на восстановление сектора Газа
В ПНА оценили расходы на восстановление сектора Газа - РИА Новости, 13.08.2025
В ПНА оценили расходы на восстановление сектора Газа
Расходы на восстановление сектора Газа превышают 53 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости министр экономики Палестинской национальной администрации... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T15:23:00+03:00
2025-08-13T15:23:00+03:00
в мире
израиль
каир (город)
ливан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
БЕЙРУТ, 13 авг – РИА Новости. Расходы на восстановление сектора Газа превышают 53 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед аль-Амур. Ранее телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что палестинские фракции проводят в среду в египетской столице Каире консультативные встречи по сектору Газа. "Новые сметы на восстановление (Газы – ред.) превышают 53 миллиарда долларов, страны мира должны внести свой вклад в восстановление, их участие будет обсуждаться на Каирской конференции", - пояснил аль-Амур. Собеседник агентства добавил, что экономический вопрос связан с финансовыми нуждами в различных областях и планом восстановления в несколько этапов, который продолжает разрабатываться. "Мы выражаем признательность Палестинской администрации за роль арабов и международного сообщества, которые готовы принять этот план и оказать помощь, как только закончится война", - отметил аль-Амур. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250813/genshtab-2034969912.html
израиль
каир (город)
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, каир (город), ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Каир (город), Ливан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ПНА оценили расходы на восстановление сектора Газа

Аль-Амур: расходы на восстановление Газы превышают 53 миллиарда долларов

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 13 авг – РИА Новости. Расходы на восстановление сектора Газа превышают 53 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед аль-Амур.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что палестинские фракции проводят в среду в египетской столице Каире консультативные встречи по сектору Газа.
"Новые сметы на восстановление (Газы – ред.) превышают 53 миллиарда долларов, страны мира должны внести свой вклад в восстановление, их участие будет обсуждаться на Каирской конференции", - пояснил аль-Амур.
Собеседник агентства добавил, что экономический вопрос связан с финансовыми нуждами в различных областях и планом восстановления в несколько этапов, который продолжает разрабатываться.
"Мы выражаем признательность Палестинской администрации за роль арабов и международного сообщества, которые готовы принять этот план и оказать помощь, как только закончится война", - отметил аль-Амур.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Генштаб ЦАХАЛ утвердил концепцию плана действий в секторе Газа
Вчера, 11:39
 
В миреИзраильКаир (город)ЛиванХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала