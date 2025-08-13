В ПНА оценили расходы на восстановление сектора Газа

https://ria.ru/20250813/gaza-2035033263.html

БЕЙРУТ, 13 авг – РИА Новости. Расходы на восстановление сектора Газа превышают 53 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед аль-Амур. Ранее телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что палестинские фракции проводят в среду в египетской столице Каире консультативные встречи по сектору Газа. "Новые сметы на восстановление (Газы – ред.) превышают 53 миллиарда долларов, страны мира должны внести свой вклад в восстановление, их участие будет обсуждаться на Каирской конференции", - пояснил аль-Амур. Собеседник агентства добавил, что экономический вопрос связан с финансовыми нуждами в различных областях и планом восстановления в несколько этапов, который продолжает разрабатываться. "Мы выражаем признательность Палестинской администрации за роль арабов и международного сообщества, которые готовы принять этот план и оказать помощь, как только закончится война", - отметил аль-Амур. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

