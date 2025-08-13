https://ria.ru/20250813/gaza-2035031295.html

Глава МИД Египта рассказал о ходе переговоров по сектору Газа

Глава МИД Египта рассказал о ходе переговоров по сектору Газа - РИА Новости, 13.08.2025

Глава МИД Египта рассказал о ходе переговоров по сектору Газа

13.08.2025

КАИР, 13 авг - РИА Новости. Египет, Катар и США, выступающие в роли посредников на переговорах по прекращению огня между движением ХАМАС и Израилем, достигли договоренностей по некоторым конфликтным вопросам, однако все еще остаются нерешенные проблемы, заявил РИА Новости глава египетского внешнеполитического ведомства Бадр Абдель Аты. "Мы достигли договоренностей по некоторым вопросам, однако все еще остаются нерешенные проблемы, над которыми работаем. Мы приложим все усилия, чтобы достичь перемирия (между движением ХАМАС и Израилем – ред.) как можно скорее. Еще раз подчеркиваю, что мы полностью отвергаем планы Израиля по расширению контроля над сектором Газа, потому что это приведет к катастрофе", - сказал он. По словам главы Бадра Абдель Аты, Египет усердно работает с посредниками в лице Катара и США над достижением двухмесячного перемирия в секторе Газа. "Нашей главной целью остается возврат к изначальному соглашению о прекращении огня сроком на 60 дней и освобождении определенного числа израильских заложников и палестинских заключенных, а также о бесперебойном потоке гуманитарной помощи в сектор Газа", - добавил он. В среду ХАМАС заявило, что делегация движения прибыла в Каир для проведения переговоров по Газе с египетской стороной. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.

