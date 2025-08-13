Египет созовет конференцию по послевоенному устройству сектора Газа

https://ria.ru/20250813/gaza-2035015535.html

2025-08-13T14:34:00+03:00

2025-08-13T14:34:00+03:00

2025-08-13T15:02:00+03:00

египет

в мире

израиль

стив уиткофф

хамас

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg

КАИР, 13 авг - РИА Новости. Египет готовится к проведению двухдневной конференции по вопросам восстановления сектора Газа в послевоенный период сразу после достижения соглашения о прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем, заявил в интервью РИА Новости глава египетского МИД Бадр Абдель Аты."Когда мы достигнем соглашения о прекращении огня, проведем международную конференцию для обсуждения вопросов по восстановлению Газы. Готовимся к мероприятию, которое продлится два дня", - сказал он.Глава МИД Египта подчеркнул, что пока ключевым моментом остается достижение соглашения о перемирии. При этом повестка конференции будет сосредоточена вокруг послевоенного устройства сектора Газа."Надеемся, что конференция состоится. В первый день пройдут четыре рабочих сессии, в том числе по вопросам механизмов обеспечения безопасности и послевоенного управления Газой, а также участия частных компаний в процессе реконструкции сектора", - отметил он.Кроме того, по словам министра, планируется обсудить, кто профинансирует восстановление территории. "Нашим приоритетом остается раннее восстановление в период первых шести месяцев после окончания войны: обеспечение людей временным жильем, медицинской помощью и решение проблем с водой", - пояснил министр.Что касается второго дня конференции, то планируется провести заседание на высоком уровне. "Потом последует министерская сессия. Сейчас у нас много партнеров, которые хотели бы присоединиться к конференции. На днях Германия согласилась принять участие (во время телефонного разговора 11 августа между главой МИД Египта и его немецким коллегой - ред.)", - добавил он.Ранее Бадр Абдель Аты заявил, что 15 палестинских технократов под руководством Палестинской национальной администрации (ПНА) будет управлять сектором Газа во время шестимесячного переходного периода в случае достижения соглашения о прекращении огня.Ранее министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет о жилых домах, дорогах, системе электро- и водоснабжения, а также коммерческих и экономических объекта. По его словам, для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявил о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Это привело к гуманитарному кризису в Газе, где большинство население не имеет доступа к достаточным объемам продовольствия и медикаментов. Местные власти сообщают о десятках погибших из-за недоедания взрослых палестинцев и детей.В настоящее время в Каире находится делегация ХАМАС, которая обсуждает достижение мира в Газе с египетской стороной. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не демонстрирует" стремление к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.

2025

