"Евротройка" готова возобновить санкции против Ирана, сообщили СМИ
04:44 13.08.2025
"Евротройка" готова возобновить санкции против Ирана, сообщили СМИ
"Евротройка" готова возобновить санкции против Ирана, сообщили СМИ
2025-08-13T04:44:00+03:00
2025-08-13T04:44:00+03:00
в мире
иран
германия
тегеран (город)
антониу гутерреш
жан-ноэль барро
дэвид лэмми
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. "Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) заявила ООН, что готова возобновить санкции против Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо, оказавшееся в её распоряжении. МИД ФРГ 26 июля сообщил, что "евротройка" во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций Совбеза ООН в случае, если Тегеран выполнит "свои юридические обязательства" и "определенные условия". "Мы дали ясно понять, что если Иран не захочет достичь дипломатического решения (ядерного вопроса - ред.) до конца августа 2025 года, или не воспользуется возможностью продления, "евротройка" готова запустить снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.)", - приводит издание цитату из письма "евротройки". Как отмечается, письмо, адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, подписали глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и глава британского МИД Дэвид Лэмми. Замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади 23 июля заявил, что если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит. По его словам, Китай и Россия выступают против злоупотребления механизмом восстановления санкций против Тегерана в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
иран
германия
тегеран (город)
в мире, иран, германия, тегеран (город), антониу гутерреш, жан-ноэль барро, дэвид лэмми, оон
В мире, Иран, Германия, Тегеран (город), Антониу Гутерреш, Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми, ООН
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. "Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) заявила ООН, что готова возобновить санкции против Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо, оказавшееся в её распоряжении.
МИД ФРГ 26 июля сообщил, что "евротройка" во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций Совбеза ООН в случае, если Тегеран выполнит "свои юридические обязательства" и "определенные условия".
Тегеран - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Иран и МАГАТЭ договорились продолжить консультации по ядерной проблеме
Вчера, 10:27
"Мы дали ясно понять, что если Иран не захочет достичь дипломатического решения (ядерного вопроса - ред.) до конца августа 2025 года, или не воспользуется возможностью продления, "евротройка" готова запустить снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.)", - приводит издание цитату из письма "евротройки".
Как отмечается, письмо, адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, подписали глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и глава британского МИД Дэвид Лэмми.
Замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади 23 июля заявил, что если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит. По его словам, Китай и Россия выступают против злоупотребления механизмом восстановления санкций против Тегерана в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий).
Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев
5 августа, 01:44
 
В мире, Иран, Германия, Тегеран (город), Антониу Гутерреш, Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми, ООН
 
 
