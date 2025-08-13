https://ria.ru/20250813/evropa-2035019883.html

Еврокомиссия нацелилась на смену власти в Венгрии, узнала СВР

в мире

венгрия

будапешт

россия

владимир зеленский

еврокомиссия

евросоюз

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Еврокомиссия хочет сменить власть в Венгрии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. Ключевые тезисы:"Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для единой Европы"."Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, а может, и раньше".Накануне Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине. В нем члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. Зеленский раскритиковал Будапешт за эту позицию.

