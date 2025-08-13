Еврокомиссия нацелилась на смену власти в Венгрии, узнала СВР
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Еврокомиссия хочет сменить власть в Венгрии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. Ключевые тезисы:
- в Брюсселе пришли в ярость из-за попыток Будапешта влиять на принятие коллективных решений, прежде всего по России и Украине;
- последней каплей, переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение Венгрии заблокировать проект нового семилетнего бюджета Евросоюза;
- председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште";
"Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для единой Европы".
- глава ЕК видит основным кандидатом на пост главы правительства Венгрии лидера оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петера Мадьяра;
- на его поддержку уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы;
- деньги готовы предоставить немецкие партийные фонды, некоторые норвежские правозащитные НПО и Европейская народная партия;
"Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, а может, и раньше".
- Киев активно включился в кампанию по "демонтажу" кабмина Венгрии из-за блокирования Будапештом процесса его евроинтеграции;
Премьер-министр Виктор Орбан не раз подчеркивал, что Будапешт высказывается против вступления Украины в ЕС, поскольку это разрушит венгерскую экономику, принесет в Европу войну и разгул преступности.
- режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Будапеште через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры.
Накануне Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине. В нем члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. Зеленский раскритиковал Будапешт за эту позицию.
