МИД пообещал ответить Эстонии на высылку дипломата из посольства
13:22 13.08.2025
МИД пообещал ответить Эстонии на высылку дипломата из посольства
Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее эстонский МИД объявил его персоной нон грата. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в ведомстве.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее эстонский МИД объявил его персоной нон грата. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в ведомстве.
