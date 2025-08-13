https://ria.ru/20250813/estoniya-2034995121.html

МИД пообещал ответить Эстонии на высылку дипломата из посольства

13.08.2025

москва

эстония

россия

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее эстонский МИД объявил его персоной нон грата. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в ведомстве.

