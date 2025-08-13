https://ria.ru/20250813/estoniya-2034971850.html

МИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата

МИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата - РИА Новости, 13.08.2025

МИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата

МИД Эстонии сообщил в среду, что высылает российского дипломата. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T11:48:00+03:00

2025-08-13T11:48:00+03:00

2025-08-13T12:05:00+03:00

эстония

в мире

россия

таллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. МИД Эстонии сообщил в среду, что высылает российского дипломата."Сегодня, 13 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте эстонского МИД.По данным телерадиокомпании ERR, речь идет о первом секретаре посольства РФ в Таллине Дмитрии Прилепине.Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в своем заявлении утверждает, что тот якобы "принимал непосредственное и активное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая ряд правонарушений, связанных с нарушением санкций". При этом в заявлении эстонского МИД никаких доказательств этого не приводится.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.

https://ria.ru/20250803/estoniya-2033054345.html

эстония

россия

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эстония, в мире, россия, таллин