https://ria.ru/20250813/es-2035135074.html

В Вене задержали россиянина, устроившего ночную погоню

В Вене задержали россиянина, устроившего ночную погоню - РИА Новости, 13.08.2025

В Вене задержали россиянина, устроившего ночную погоню

Полиция Вены задержала 28-летнего гражданина Российской Федерации, устроившего ночную погоню в венском районе Леопольдштадт, сообщило городское управление... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T23:37:00+03:00

2025-08-13T23:37:00+03:00

2025-08-13T23:37:00+03:00

в мире

вена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151451/94/1514519430_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_61c02640fac9c808243f86798d6d178b.jpg

ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Полиция Вены задержала 28-летнего гражданина Российской Федерации, устроившего ночную погоню в венском районе Леопольдштадт, сообщило городское управление полиции. Уточняется, что в ночь на среду во время патрулирования сотрудники городского управления полиции Бригиттенау заметили автомобиль, который нарушил запрет на движение в районе Вены Леопольдштадт, и вскоре после этого помешал проезду машины скорой помощи с включёнными спецсигналами. "Когда полицейские попросили водителя остановиться, он ускорился", - говорится в релизе правоохранителей. Отмечается, что в попытке скрыться от полиции водитель совершил множество административных нарушений, в том числе значительно превысил скорость, в некоторых местах она достигала свыше 170 километров в час. "Он неоднократно проезжал на красный свет, вынуждал других участников движения резко тормозить, вытеснял их с полосы, а в районе Хандельскай направил автомобиль прямо на встречную патрульную машину, заставив её уйти от столкновения", - отметила полиция. По данным правоохранителей, в районе Кагранер Ангер водитель резко остановился, покинул автомобиль и попытался скрыться пешком, его 32-летняя спутница осталась в машине. "Во время преследования полицейские неоднократно приказывали ему остановиться и сделали предупредительные выстрелы в землю, не причинив никому вреда и не повредив имущество", - добавили в полиции, уточнив, что в итоге 28-летний мужчина, который оказался гражданином Российской Федерации, был обнаружен спрятавшимся в кустах и задержан. "При обыске у него нашли небольшие количества наркотических веществ, предположительно, кокаина и конопли, которые были изъяты. Позднее выяснилось, что у него нет действительного водительского удостоверения, а также имеются неоплаченные штрафы", - добавили в полиции. Мужчине предъявлены обвинения в попытке сопротивления полиции, покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, создании угрозы жизни и нарушении правил дорожного движения. Он находится под стражей.

https://ria.ru/20250806/moskva-2033695797.html

https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026190489.html

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вена