В Вене задержали россиянина, устроившего ночную погоню

ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Полиция Вены задержала 28-летнего гражданина Российской Федерации, устроившего ночную погоню в венском районе Леопольдштадт, сообщило городское управление полиции. Уточняется, что в ночь на среду во время патрулирования сотрудники городского управления полиции Бригиттенау заметили автомобиль, который нарушил запрет на движение в районе Вены Леопольдштадт, и вскоре после этого помешал проезду машины скорой помощи с включёнными спецсигналами. "Когда полицейские попросили водителя остановиться, он ускорился", - говорится в релизе правоохранителей. Отмечается, что в попытке скрыться от полиции водитель совершил множество административных нарушений, в том числе значительно превысил скорость, в некоторых местах она достигала свыше 170 километров в час. "Он неоднократно проезжал на красный свет, вынуждал других участников движения резко тормозить, вытеснял их с полосы, а в районе Хандельскай направил автомобиль прямо на встречную патрульную машину, заставив её уйти от столкновения", - отметила полиция. По данным правоохранителей, в районе Кагранер Ангер водитель резко остановился, покинул автомобиль и попытался скрыться пешком, его 32-летняя спутница осталась в машине. "Во время преследования полицейские неоднократно приказывали ему остановиться и сделали предупредительные выстрелы в землю, не причинив никому вреда и не повредив имущество", - добавили в полиции, уточнив, что в итоге 28-летний мужчина, который оказался гражданином Российской Федерации, был обнаружен спрятавшимся в кустах и задержан. "При обыске у него нашли небольшие количества наркотических веществ, предположительно, кокаина и конопли, которые были изъяты. Позднее выяснилось, что у него нет действительного водительского удостоверения, а также имеются неоплаченные штрафы", - добавили в полиции. Мужчине предъявлены обвинения в попытке сопротивления полиции, покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, создании угрозы жизни и нарушении правил дорожного движения. Он находится под стражей.
