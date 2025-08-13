https://ria.ru/20250813/es-2035127096.html

Адвокаты мэра Кишинева обжаловали его запрет на въезд в ЕС

Адвокаты мэра Кишинева обжаловали его запрет на въезд в ЕС - РИА Новости, 13.08.2025

Адвокаты мэра Кишинева обжаловали его запрет на въезд в ЕС

Адвокаты мэра Кишинева Иона Чебана подали апелляцию в Бухарестский суд на решение румынских властей о запрете ему въезда на территорию Евросоюза, сообщила в... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T22:22:00+03:00

2025-08-13T22:22:00+03:00

2025-08-13T22:22:00+03:00

в мире

румыния

кишинев

молдавия

ион чебан

майя санду

никушор дан

евросоюз

КИШИНЕВ, 13 авг – РИА Новости. Адвокаты мэра Кишинева Иона Чебана подали апелляцию в Бухарестский суд на решение румынских властей о запрете ему въезда на территорию Евросоюза, сообщила в четверг журналистам представитель защиты Ирина Шербан. Конфликт между мэром столицы Молдавии и министром иностранных дел Румынии Оану Цою разгорелся после того, как 9 июля Румыния объявила о запрете въезда Чебану в страну и всю Шенгенскую зону по соображениям национальной безопасности. Цою заявила, что причиной стали якобы "задокументированные сложные связи" мэра с представителями России. "Мы представили в суде все доказательства, записи и документы, подтверждающие незаконность действий в отношении нашего клиента. Были нарушены все основные принципы и права человека. Мы уверены, что эти действия приведут к удовлетворению наших требований", - заявила на пресс-конференции Шербан. В свою очередь Чебан охарактеризовал запрет как политически мотивированную акцию со стороны властей. "Запрет является частью режиссированной постановки, направленной на то, чтобы опорочить меня в разгар избирательной кампании. Это прямое вмешательство во внутренние дела государства. Президент Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность", которая является правящей, чуть ли не ползут на коленях, упрашивая ряд официальных лиц в ЕС внести меня в санкционный список, чтобы вывести меня из предвыборной гонки", - заявил мэр Кишинева. Чебан возглавляет избирательный блок "Альтернатива", который будет участвовать в парламентских выборах 28 сентября в Молдавии. Ранее президент Румынии Никушор Дан на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что вопрос запрета на въезд Чебана не обсуждался на заседаниях Высшего совета безопасности, однако существуют "иные механизмы, которые может использовать румынское государство, если чувствует угрозу национальной безопасности". Глава Румынии уточнил, что подобное решение было принято в рамках анализа ситуации в области национальной безопасности, однако он не может предоставить больше информации по этому вопросу.

румыния

кишинев

молдавия

2025

в мире, румыния, кишинев, молдавия, ион чебан, майя санду, никушор дан, евросоюз