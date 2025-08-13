https://ria.ru/20250813/es-2035018491.html

ЕК воспринимает венгерское руководство как помеху, заявила СВР

Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", - говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ.

