ЕК воспринимает венгерское руководство как помеху, заявила СВР
2025-08-13T14:40:00+03:00
в мире
еврокомиссия
венгрия
россия
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", - говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ.
