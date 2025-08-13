Рейтинг@Mail.ru
ЕК воспринимает венгерское руководство как помеху, заявила СВР
14:40 13.08.2025 (обновлено: 14:59 13.08.2025)
ЕК воспринимает венгерское руководство как помеху, заявила СВР
Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", - говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", - говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ.
