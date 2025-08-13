Рейтинг@Mail.ru
В Минюсте рассказали о сроках сдачи экзамена на адвоката
08:28 13.08.2025
В Минюсте рассказали о сроках сдачи экзамена на адвоката
В Минюсте рассказали о сроках сдачи экзамена на адвоката - РИА Новости, 13.08.2025
В Минюсте рассказали о сроках сдачи экзамена на адвоката
Для юристов, которые захотят стать адвокатами после вступления в силу изменений в законодательстве о судебных представителях, предусмотрен переходный период до... РИА Новости, 13.08.2025
общество
россия
максим бесхмельницын
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Для юристов, которые захотят стать адвокатами после вступления в силу изменений в законодательстве о судебных представителях, предусмотрен переходный период до 2028 года, но эти сроки могут быть скорректированы в случае необходимости, сообщил в интервью РИА Новости замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын. Ранее Минюст объявил, что разработал законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами. Также будут созданы условия для объединения профессиональных юристов на единой площадке адвокатуры. Предлагаемые изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и дела об административных правонарушениях, уточнило министерство. "Законопроект предусматривает установление переходного периода до 1 января 2028 года, в течение которого юристы, не являющиеся адвокатами, смогут подготовиться, сдать квалификационный экзамен и получить статус адвоката. Безусловно, проводя такие изменения, мы должны в первую очередь учитывать доступность квалифицированной юридической помощи для населения. В некоторых регионах число адвокатов сегодня невелико, и, конечно, нужно время для того, чтобы юристы, практикующие вне адвокатуры, имели время для подготовки и сдачи квалификационных экзаменов. Мы будем на постоянной основе проводить мониторинг реализации закона с момента его принятия для того, чтобы не допустить нехватки адвокатов в каких-либо регионах", - сказал Бесхмельницын. По его словам, при возникновении критических сомнений в сохранении у граждан доступа к юридическим услугам и их разумной стоимости может быть инициирован вопрос переноса срока вступления в силу соответствующих положений законопроекта и продления переходного периода.
россия
Общество, Россия, Максим Бесхмельницын
В Минюсте рассказали о сроках сдачи экзамена на адвоката

До 2028 года юристы смогут сдать экзамен и получить статус адвоката

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Для юристов, которые захотят стать адвокатами после вступления в силу изменений в законодательстве о судебных представителях, предусмотрен переходный период до 2028 года, но эти сроки могут быть скорректированы в случае необходимости, сообщил в интервью РИА Новости замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын.
Ранее Минюст объявил, что разработал законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами. Также будут созданы условия для объединения профессиональных юристов на единой площадке адвокатуры.
Минюст намерен бороться с мошенниками, прикрывающимися бесплатной юрпомощью
Предлагаемые изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и дела об административных правонарушениях, уточнило министерство.
"Законопроект предусматривает установление переходного периода до 1 января 2028 года, в течение которого юристы, не являющиеся адвокатами, смогут подготовиться, сдать квалификационный экзамен и получить статус адвоката. Безусловно, проводя такие изменения, мы должны в первую очередь учитывать доступность квалифицированной юридической помощи для населения. В некоторых регионах число адвокатов сегодня невелико, и, конечно, нужно время для того, чтобы юристы, практикующие вне адвокатуры, имели время для подготовки и сдачи квалификационных экзаменов. Мы будем на постоянной основе проводить мониторинг реализации закона с момента его принятия для того, чтобы не допустить нехватки адвокатов в каких-либо регионах", - сказал Бесхмельницын.
По его словам, при возникновении критических сомнений в сохранении у граждан доступа к юридическим услугам и их разумной стоимости может быть инициирован вопрос переноса срока вступления в силу соответствующих положений законопроекта и продления переходного периода.
