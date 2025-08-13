Рейтинг@Mail.ru
20:52 13.08.2025 (обновлено: 20:58 13.08.2025)
Школьники из 21 страны отправились в экспедицию на Северный Полюс
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Школьники из 21 страны отправились в шестую международную арктическую экспедицию "Ледокол знаний", сообщили в Росмолодежи. &quot;Сегодня из Мурманска стартовала шестая международная арктическая экспедиция &quot;Ледокол знаний&quot;. На борту – 66 талантливых школьников из 21 страны: России, Бразилии, Китая, Египта, Индонезии, Боливии и других. Впервые вместе с ребятами в путешествие к Северному полюсу отправился руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале Росмолодежи.В Федеральном агентстве по делам молодежи отметили, что в рамках экспедиции дети встретятся с экспертами в области атомных и космических технологий, учеными и популяризаторами науки. "Участники впервые в условиях Северного полюса испытают отечественные роверы-планетоходы!" - подчеркнули в Росмолодежи. Экспедиция "Ледокол знаний" организована сетью информационных центров по атомной энергетике (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации "Росатом" и приурочена к 80-летию российский атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.
Школьники из 21 страны отправились в арктическую экспедицию "Ледокол знаний"

© Фото : Минпросвещения РоссииСтарт шестой международной арктической экспедиции Росатома "Ледокол знаний"
© Фото : Минпросвещения России
Старт шестой международной арктической экспедиции Росатома "Ледокол знаний"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Школьники из 21 страны отправились в шестую международную арктическую экспедицию "Ледокол знаний", сообщили в Росмолодежи.
"Сегодня из Мурманска стартовала шестая международная арктическая экспедиция "Ледокол знаний". На борту – 66 талантливых школьников из 21 страны: России, Бразилии, Китая, Египта, Индонезии, Боливии и других. Впервые вместе с ребятами в путешествие к Северному полюсу отправился руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росмолодежи.

В Федеральном агентстве по делам молодежи отметили, что в рамках экспедиции дети встретятся с экспертами в области атомных и космических технологий, учеными и популяризаторами науки.
"Участники впервые в условиях Северного полюса испытают отечественные роверы-планетоходы!" - подчеркнули в Росмолодежи.
Экспедиция "Ледокол знаний" организована сетью информационных центров по атомной энергетике (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации "Росатом" и приурочена к 80-летию российский атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.
