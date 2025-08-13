Школьники из 21 страны отправились в экспедицию на Северный Полюс

https://ria.ru/20250813/ekspeditsiya-2035118871.html

Школьники из 21 страны отправились в шестую международную арктическую экспедицию "Ледокол знаний", сообщили в Росмолодежи. РИА Новости, 13.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035119515_0:163:2000:1288_1920x0_80_0_0_7780bb3bfa55a8a550cc1f69e879f9de.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Школьники из 21 страны отправились в шестую международную арктическую экспедицию "Ледокол знаний", сообщили в Росмолодежи. "Сегодня из Мурманска стартовала шестая международная арктическая экспедиция "Ледокол знаний". На борту – 66 талантливых школьников из 21 страны: России, Бразилии, Китая, Египта, Индонезии, Боливии и других. Впервые вместе с ребятами в путешествие к Северному полюсу отправился руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росмолодежи.В Федеральном агентстве по делам молодежи отметили, что в рамках экспедиции дети встретятся с экспертами в области атомных и космических технологий, учеными и популяризаторами науки. "Участники впервые в условиях Северного полюса испытают отечественные роверы-планетоходы!" - подчеркнули в Росмолодежи. Экспедиция "Ледокол знаний" организована сетью информационных центров по атомной энергетике (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации "Росатом" и приурочена к 80-летию российский атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.

