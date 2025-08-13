https://ria.ru/20250813/ekonomika-2035106844.html
ФАС проанализировала цены на бензин для аграриев
ФАС проанализировала цены на бензин для аграриев - РИА Новости, 13.08.2025
ФАС проанализировала цены на бензин для аграриев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ анализирует цены на топливо для аграриев, но жалоб от сельхозпроизводителей в службу не поступало, нехватки... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ анализирует цены на топливо для аграриев, но жалоб от сельхозпроизводителей в службу не поступало, нехватки нефтепродуктов нет, сообщили в ФАС. "Служба уделяет пристальное внимание обеспечению топливом сельхозтоваропроизводителей в разрезе регионов и анализирует цены на нефтепродукты для аграриев. По поступившей информации от сельхозпроизводителей дефицита топлива нет. Жалобы на цены от аграриев также не поступали", - говорится в сообщении. Ранее ФАС сообщала РИА Новости, что изучает вопрос увеличения норматива продаж бензина на бирже до 17% с нынешних 15%. Мера поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования. Также служба анализирует цены около 12 тысяч АЗС на предмет нарушения антимонопольного законодательства. ФАС возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи", так как в мае-июне компания снизила объемы продаж бензина на бирже: Аи-92 - на 74%, Аи-95 - на 50%.
