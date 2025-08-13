https://ria.ru/20250813/ekonomika-2035104772.html

Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55% в годовом выражении с 8,68% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 4 августа была уточнена с учетом выхода в среду данных Росстата по инфляции за июль. Новая оценка составила 8,68% против прежних 8,77%. Как следует из документа, за неделю с 5 по 11 августа цены на продовольственные товары снизились на 0,26%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 4,1%, на остальные продукты цены выросли за неделю на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,04%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,07%.

