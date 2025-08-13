https://ria.ru/20250813/ekonomika-2035104772.html
Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента
Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента - РИА Новости, 13.08.2025
Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента
Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55% в годовом выражении с 8,68% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T19:12:00+03:00
2025-08-13T19:12:00+03:00
2025-08-13T19:13:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55% в годовом выражении с 8,68% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 4 августа была уточнена с учетом выхода в среду данных Росстата по инфляции за июль. Новая оценка составила 8,68% против прежних 8,77%. Как следует из документа, за неделю с 5 по 11 августа цены на продовольственные товары снизились на 0,26%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 4,1%, на остальные продукты цены выросли за неделю на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,04%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,07%.
https://ria.ru/20250812/putin-2034860884.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Хорошие новости
Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента
МЭР: инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55% в годовом выражении