Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента - РИА Новости, 13.08.2025
Хорошие новости
 
19:12 13.08.2025 (обновлено: 19:13 13.08.2025)
Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента
Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
хорошие новости
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Хорошие новости
Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента

МЭР: инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55% в годовом выражении

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55% в годовом выражении с 8,68% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 4 августа была уточнена с учетом выхода в среду данных Росстата по инфляции за июль. Новая оценка составила 8,68% против прежних 8,77%.
Как следует из документа, за неделю с 5 по 11 августа цены на продовольственные товары снизились на 0,26%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 4,1%, на остальные продукты цены выросли за неделю на 0,08%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,04%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,07%.
Путин рассказал о ситуации с чрезмерным охлаждением экономики
12 августа, 17:41
