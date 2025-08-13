https://ria.ru/20250813/efimov-2034991929.html
Ефимов: началась подготовка к строительству нового путепровода на МЖД
Ефимов: началась подготовка к строительству нового путепровода на МЖД - РИА Новости, 13.08.2025
Ефимов: началась подготовка к строительству нового путепровода на МЖД
В Москве началась подготовка к строительству путепровода через пути Ярославского направления МЖД, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве началась подготовка к строительству путепровода через пути Ярославского направления МЖД, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что протяженность объекта, который свяжет Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы города, составит 370 метров. На площадке уже идут подготовительные работы, начали ставить ограждения, обустраивать стройгородок. Также специалисты занимаются сооружением временных подъездных дорог."Всего в рамках проекта здесь появится 4,3 километра дорог, в том числе запланированы строительство и реконструкция Анадырского и Хибинского проездов, улиц Менжинского и Дудинки, Проектируемого проезда № 4337", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Путепровод пройдет от Анадырского до Хибинского проезда, после окончания работ планируется провести благоустройство территории. Строительство объекта обеспечит появление поперечной связи общегородского значения от Ярославского до Дмитровского шоссе, что поможет разгрузить магистрали, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве путепровода, который пройдет через пути Ярославского направления МЖД.
