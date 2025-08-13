Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: началась подготовка к строительству нового путепровода на МЖД - РИА Новости, 13.08.2025
14:12 13.08.2025
Ефимов: началась подготовка к строительству нового путепровода на МЖД
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве началась подготовка к строительству путепровода через пути Ярославского направления МЖД, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что протяженность объекта, который свяжет Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы города, составит 370 метров. На площадке уже идут подготовительные работы, начали ставить ограждения, обустраивать стройгородок. Также специалисты занимаются сооружением временных подъездных дорог."Всего в рамках проекта здесь появится 4,3 километра дорог, в том числе запланированы строительство и реконструкция Анадырского и Хибинского проездов, улиц Менжинского и Дудинки, Проектируемого проезда № 4337", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Путепровод пройдет от Анадырского до Хибинского проезда, после окончания работ планируется провести благоустройство территории. Строительство объекта обеспечит появление поперечной связи общегородского значения от Ярославского до Дмитровского шоссе, что поможет разгрузить магистрали, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве путепровода, который пройдет через пути Ярославского направления МЖД.
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве началась подготовка к строительству путепровода через пути Ярославского направления МЖД, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что протяженность объекта, который свяжет Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы города, составит 370 метров. На площадке уже идут подготовительные работы, начали ставить ограждения, обустраивать стройгородок. Также специалисты занимаются сооружением временных подъездных дорог.
"Всего в рамках проекта здесь появится 4,3 километра дорог, в том числе запланированы строительство и реконструкция Анадырского и Хибинского проездов, улиц Менжинского и Дудинки, Проектируемого проезда № 4337", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Путепровод пройдет от Анадырского до Хибинского проезда, после окончания работ планируется провести благоустройство территории. Строительство объекта обеспечит появление поперечной связи общегородского значения от Ярославского до Дмитровского шоссе, что поможет разгрузить магистрали, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве путепровода, который пройдет через пути Ярославского направления МЖД.
Ефимов: строители начали черновую отделку станции метро "Звенигородская"
Вчера, 11:14
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
