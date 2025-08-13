https://ria.ru/20250813/dtp-2035097511.html

На юге СВХ в Москве столкнулись три автомобиля

На юге СВХ в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 13.08.2025

На юге СВХ в Москве столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на юге Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве, движение затруднено на 7,4 километра, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T18:31:00+03:00

2025-08-13T18:31:00+03:00

2025-08-13T18:31:00+03:00

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

северо-восточная хорда в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991524790_0:139:3074:1868_1920x0_80_0_0_e58b58d327848a0544216e91c642e625.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на юге Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве, движение затруднено на 7,4 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юге СВХ произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено на 7,4 километра", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250811/dtp-2034680148.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, северо-восточная хорда в москве