На юге СВХ в Москве столкнулись три автомобиля
18:31 13.08.2025
На юге СВХ в Москве столкнулись три автомобиля
На юге СВХ в Москве столкнулись три автомобиля
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
северо-восточная хорда в москве
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на юге Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве, движение затруднено на 7,4 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юге СВХ произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено на 7,4 километра", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, северо-восточная хорда в москве
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Северо-Восточная хорда в Москве
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на юге Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве, движение затруднено на 7,4 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На юге СВХ произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено на 7,4 километра", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыСеверо-Восточная хорда в Москве
 
 
