На юге СВХ в Москве столкнулись три автомобиля

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на юге Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве, движение затруднено на 7,4 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юге СВХ произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено на 7,4 километра", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
