Над Белгородской областью сбили семь украинских дронов

Средства ПВО РФ сбили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 13.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду. "Тринадцатого августа с 17.30 до 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.

