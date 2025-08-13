https://ria.ru/20250813/drony-2035116035.html
Над Белгородской областью сбили семь украинских дронов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду. "Тринадцатого августа с 17.30 до 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
