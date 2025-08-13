https://ria.ru/20250813/dron-2035072464.html

Средства ПВО сбили два дрона над Курской областью

Средства ПВО сбили два дрона над Курской областью - РИА Новости, 13.08.2025

Средства ПВО сбили два дрона над Курской областью

Силы ПВО РФ сбили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 13.08.2025

безопасность

курская область

россия

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Силы ПВО РФ сбили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ в среду. "Тринадцатого августа с 12.45 до 13.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

курская область

россия

2025

безопасность, курская область, россия