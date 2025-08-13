https://ria.ru/20250813/dron-2035072464.html
Средства ПВО сбили два дрона над Курской областью
Средства ПВО сбили два дрона над Курской областью - РИА Новости, 13.08.2025
Средства ПВО сбили два дрона над Курской областью
Силы ПВО РФ сбили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:15:00+03:00
2025-08-13T17:15:00+03:00
2025-08-13T17:15:00+03:00
безопасность
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Силы ПВО РФ сбили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ в среду. "Тринадцатого августа с 12.45 до 13.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия
Безопасность, Курская область, Россия
Средства ПВО сбили два дрона над Курской областью
Средства ПВО сбили 2 украинских БПЛА над Курской областью