https://ria.ru/20250813/dron-2035032664.html

При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадали женщина с ребенком

При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадали женщина с ребенком - РИА Новости, 13.08.2025

При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадали женщина с ребенком

Женщина с ребенком пострадали в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T15:20:00+03:00

2025-08-13T15:20:00+03:00

2025-08-13T15:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

александр богомаз

мираторг

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Женщина с ребенком пострадали в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."В селе Чуровичи Климовского района ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали гражданский автомобиль, в котором находились женщина с несовершеннолетним ребенком. Они были доставлены в больницу и обследованы медиками. Угрозы здоровью и жизни нет", – написал губернатор.Также, по данным Богомаза, в селе Чуровичи Климовского района в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля административного здания, обошлось без пострадавших.Глава региона добавил, что украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Полевые Новоселки Суземского района, пострадавших нет. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия повреждены два автомобиля АПХ "Мираторг".Климовский и Суземский районы Брянской области граничат с Украиной, периодически подвергаются обстрелам и атакам дронов.

https://ria.ru/20250813/kiev-2034968858.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, мираторг, россия