При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадали женщина с ребенком
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 13.08.2025 (обновлено: 15:34 13.08.2025)
При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадали женщина с ребенком
При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадали женщина с ребенком - РИА Новости, 13.08.2025
При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадали женщина с ребенком
Женщина с ребенком пострадали в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Женщина с ребенком пострадали в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."В селе Чуровичи Климовского района ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали гражданский автомобиль, в котором находились женщина с несовершеннолетним ребенком. Они были доставлены в больницу и обследованы медиками. Угрозы здоровью и жизни нет", – написал губернатор.Также, по данным Богомаза, в селе Чуровичи Климовского района в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля административного здания, обошлось без пострадавших.Глава региона добавил, что украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Полевые Новоселки Суземского района, пострадавших нет. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия повреждены два автомобиля АПХ "Мираторг".Климовский и Суземский районы Брянской области граничат с Украиной, периодически подвергаются обстрелам и атакам дронов.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Женщина с ребенком пострадали в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"В селе Чуровичи Климовского района ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали гражданский автомобиль, в котором находились женщина с несовершеннолетним ребенком. Они были доставлены в больницу и обследованы медиками. Угрозы здоровью и жизни нет", – написал губернатор.
Также, по данным Богомаза, в селе Чуровичи Климовского района в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля административного здания, обошлось без пострадавших.
Глава региона добавил, что украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Полевые Новоселки Суземского района, пострадавших нет. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия повреждены два автомобиля АПХ "Мираторг".
Климовский и Суземский районы Брянской области граничат с Украиной, периодически подвергаются обстрелам и атакам дронов.
