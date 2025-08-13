Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над Белгородской областью
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 13.08.2025 (обновлено: 10:52 13.08.2025)
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над Белгородской областью - РИА Новости, 13.08.2025
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над Белгородской областью
Российская противовоздушная оборона с 8.00 до 9.50 мск сбила восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 8.00 до 9.50 мск сбила восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду."Тринадцатого августа с 8.00 до 9.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО уничтожили 8 дронов ВСУ над Белгородской областью

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 8.00 до 9.50 мск сбила восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Тринадцатого августа с 8.00 до 9.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
