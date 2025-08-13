https://ria.ru/20250813/dron-2034956262.html
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над Белгородской областью
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 8.00 до 9.50 мск сбила восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду."Тринадцатого августа с 8.00 до 9.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
