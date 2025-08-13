https://ria.ru/20250813/dron-2034928504.html
В "Школе дронов" назвали самый выносливый беспилотник
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дрон команды G-Energy оказался самым выносливым в двухдневной гонке, рассказал РИА Новости гендиректор "Школы дронов" Максим Чижов по итогам соревнований, которые прошли в Сколково при поддержке Университета 2035. "G-Energy показали лучший результат в двухдневной гонке на выносливость и мастерство - команда преодолела 61 километр, когда ближайший соперник только 48", - сказал Чижов, уточнив, что сам аппарат весил 665 граммов, а батарейка - 700 граммов. Он пояснил, что суть испытаний заключалась в максимально возможной наработке километража беспилотником на одном литий-ионном аккумуляторе собственного производства в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. "В течение двух дней за ограниченное время команды непрерывно выполняли полеты по 100-метровому замкнутому прямоугольному маршруту на высоте 3-5 метров. Правила запрещали замену аккумулятора, допуская только его подзарядку с контролем пломб, веса и температуры в случае разряда или вынужденной посадки", - объяснил глава школы. "Результат команды стал убедительным подтверждением качества российских разработок в области бортовых накопителей энергии для беспилотников и эффективность выбранной стратегии пилотирования", - заключил Чижов.
