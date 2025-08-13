https://ria.ru/20250813/donor-2034970465.html
В Химках пройдет донорская акция "За жизнь"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Донорская акция "За жизнь" пройдет 21 августа в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Жители Химок могут сдать кровь 21 августа с 9:00 до 13:00 в здании многофункционального социального комплекса "Восход" на улице Ленинградская, дом 18а по предварительной записи. Сдать кровь может каждый совершеннолетний весом более 50 килограммов. Желающим предоставят денежную компенсацию и завтрак. "Участие в донорской акции — это проявление социальной ответственности и заботы о ближнем. Мы должны помнить, что кровь может понадобиться каждому, и важно, чтобы ее запасы всегда были достаточными. Возможно, именно ваша кровь спасёт чью-то жизнь", – приводятся в сообщении слова лидера Движения общественной поддержки Екатерины Калюжной. Обязательное условие для донорства — отсутствие заболеваний крови и инфекций, недавнее удаление зуба, роды, свежие татуировки, пирсинг и прививки. Также после гриппа или ОРВИ донором можно стать через месяц после выздоровления. За раз сдают 450 миллилитров или около 7% от объёма крови взрослого человека. Ее разделяют на компоненты: эритроцитную взвесь, свежезамороженную плазму и концентрат тромбоцитов. Поэтому один донор может спасти жизнь сразу нескольким людям, напомнили в пресс-службе.
