https://ria.ru/20250813/donor-2034970465.html

В Химках пройдет донорская акция "За жизнь"

В Химках пройдет донорская акция "За жизнь" - РИА Новости, 13.08.2025

В Химках пройдет донорская акция "За жизнь"

Донорская акция "За жизнь" пройдет 21 августа в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T11:42:00+03:00

2025-08-13T11:42:00+03:00

2025-08-13T11:42:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

донорство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034969398_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_cb8f9a8cd14eb7e7b908e9d875eba2a9.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Донорская акция "За жизнь" пройдет 21 августа в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Жители Химок могут сдать кровь 21 августа с 9:00 до 13:00 в здании многофункционального социального комплекса "Восход" на улице Ленинградская, дом 18а по предварительной записи. Сдать кровь может каждый совершеннолетний весом более 50 килограммов. Желающим предоставят денежную компенсацию и завтрак. "Участие в донорской акции — это проявление социальной ответственности и заботы о ближнем. Мы должны помнить, что кровь может понадобиться каждому, и важно, чтобы ее запасы всегда были достаточными. Возможно, именно ваша кровь спасёт чью-то жизнь", – приводятся в сообщении слова лидера Движения общественной поддержки Екатерины Калюжной. Обязательное условие для донорства — отсутствие заболеваний крови и инфекций, недавнее удаление зуба, роды, свежие татуировки, пирсинг и прививки. Также после гриппа или ОРВИ донором можно стать через месяц после выздоровления. За раз сдают 450 миллилитров или около 7% от объёма крови взрослого человека. Ее разделяют на компоненты: эритроцитную взвесь, свежезамороженную плазму и концентрат тромбоцитов. Поэтому один донор может спасти жизнь сразу нескольким людям, напомнили в пресс-службе.

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), донорство