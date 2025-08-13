Рейтинг@Mail.ru
Додон пообещал защитить голоса молдавских избирателей от фальсификаций
20:57 13.08.2025
Додон пообещал защитить голоса молдавских избирателей от фальсификаций
КИШИНЕВ, 13 авг – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон написал в своем блоге о готовности обеспечить наблюдение на всех зарубежных избирательных участках для защиты голосов избирателей от возможных фальсификаций со стороны действующей власти. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдавии 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. &quot;Активисты и сторонники Патриотического блока обеспокоены тем, что режим Майи Санду снова попытается сфальсифицировать голосование, как это произошло на президентских выборах. У оппозиции будут наблюдатели на всех избирательных участках за рубежом&quot;, - написал Додон в своем Telegram-канале.Экс-президент призвал молдавских граждан за рубежом присоединиться к работе наблюдателей от оппозиционных партий. Особую критику он высказал в адрес решения властей открыть для молдавских избирателей в России всего два избирательных участка. "Мы защитим каждый голос, а после победы восстановим справедливость и для молдавских избирателей в Российской Федерации, для которых режим Санду открывает на этих выборах всего два избирательных участка", - подчеркнул лидер социалистов. В России проживает значительное количество молдавских граждан - по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек. Оппозиция считает ограничение числа избирательных участков попыткой ущемить права пророссийски настроенных избирателей. Президент Молдавии Майя Санду, пришедшая к власти в 2020 году, проводит курс на евроинтеграцию и неоднократно обвиняла Россию в попытках вмешательства во внутренние дела республики, что Москва категорически отвергает. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 13 авг – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон написал в своем блоге о готовности обеспечить наблюдение на всех зарубежных избирательных участках для защиты голосов избирателей от возможных фальсификаций со стороны действующей власти.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдавии 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
"Активисты и сторонники Патриотического блока обеспокоены тем, что режим Майи Санду снова попытается сфальсифицировать голосование, как это произошло на президентских выборах. У оппозиции будут наблюдатели на всех избирательных участках за рубежом", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Экс-президент призвал молдавских граждан за рубежом присоединиться к работе наблюдателей от оппозиционных партий. Особую критику он высказал в адрес решения властей открыть для молдавских избирателей в России всего два избирательных участка.
"Мы защитим каждый голос, а после победы восстановим справедливость и для молдавских избирателей в Российской Федерации, для которых режим Санду открывает на этих выборах всего два избирательных участка", - подчеркнул лидер социалистов.
В России проживает значительное количество молдавских граждан - по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек. Оппозиция считает ограничение числа избирательных участков попыткой ущемить права пророссийски настроенных избирателей.
Президент Молдавии Майя Санду, пришедшая к власти в 2020 году, проводит курс на евроинтеграцию и неоднократно обвиняла Россию в попытках вмешательства во внутренние дела республики, что Москва категорически отвергает.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
