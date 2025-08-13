Рейтинг@Mail.ru
На Константиновском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/dnr-2034927545.html
На Константиновском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
На Константиновском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025
На Константиновском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Бересток на... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T07:05:00+03:00
2025-08-13T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Бересток на константиновском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "На константиновском направлении в районе населенного пункта Бересток операторами БПЛА Южной группировки был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. Расчетом 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" Южной группировки по выявленным координатам нанесено огневое поражение. Цель уничтожена", - сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что в ходе дальнейшего наблюдения за прилегающим районом местности также был вскрыт пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ, для уничтожения которого была задействована реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Потери противника составили до двух отделений пехоты.
https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034927201.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
На Константиновском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Минобороны: на Константиновском направлении уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Бересток на константиновском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"На константиновском направлении в районе населенного пункта Бересток операторами БПЛА Южной группировки был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. Расчетом 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" Южной группировки по выявленным координатам нанесено огневое поражение. Цель уничтожена", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что в ходе дальнейшего наблюдения за прилегающим районом местности также был вскрыт пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ, для уничтожения которого была задействована реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Потери противника составили до двух отделений пехоты.
Су-34 ударами ФАБ-500 уничтожили несколько украинских пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Су-34 уничтожили объекты и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
07:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала