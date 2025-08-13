https://ria.ru/20250813/dnr-2034927545.html

На Константиновском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

На Константиновском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025

На Константиновском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Бересток

2025-08-13T07:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Бересток на константиновском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "На константиновском направлении в районе населенного пункта Бересток операторами БПЛА Южной группировки был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. Расчетом 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" Южной группировки по выявленным координатам нанесено огневое поражение. Цель уничтожена", - сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что в ходе дальнейшего наблюдения за прилегающим районом местности также был вскрыт пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ, для уничтожения которого была задействована реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Потери противника составили до двух отделений пехоты.

россия

донецкая народная республика

2025

Новости

