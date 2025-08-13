Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев оценил призывы номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 13.08.2025
00:45 13.08.2025
Дмитриев оценил призывы номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Дмитриев оценил призывы номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 13.08.2025
Дмитриев оценил призывы номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя призывы номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира,... РИА Новости, 13.08.2025
сша
украина
киев
дональд трамп
кирилл дмитриев
джо байден
российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя призывы номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, заявил, что ошибки американского экс-президента Джо Байдена необходимо исправить. Дмитриев в соцсети Х ответил на публикацию Белого дома, в которой Трампа называют "президентом мира". Белый дом также приложил к посту изображение, на котором перечислен список стран, власти которых уже призвали номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. "Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить", - написал Дмитриев. Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 год. Позднее он засомневался, что глава Белого дома сможет получить премию после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
сша
украина
киев
сша, украина, киев, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, российский фонд прямых инвестиций
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя призывы номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, заявил, что ошибки американского экс-президента Джо Байдена необходимо исправить.
Дмитриев в соцсети Х ответил на публикацию Белого дома, в которой Трампа называют "президентом мира". Белый дом также приложил к посту изображение, на котором перечислен список стран, власти которых уже призвали номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира.
"Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить", - написал Дмитриев.
Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 год. Позднее он засомневался, что глава Белого дома сможет получить премию после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
СШАУкраинаКиевДональд ТрампКирилл ДмитриевДжо БайденРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
