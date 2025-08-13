https://ria.ru/20250813/delo-2034989225.html
На жителя Белгородской области завели дело о незаконном обороте оружия
На жителя Белгородской области завели дело о незаконном обороте оружия
На жителя Белгородской области завели дело о незаконном обороте оружия
Уголовное дело о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте оружия возбуждено в отношении жителя Губкинского района
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Уголовное дело о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте оружия возбуждено в отношении жителя Губкинского района Белгородской области 1988 года рождения, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону.По данным ведомства, фигурант из корыстных побуждений по заданию кураторов украинской террористической организации, запрещенной в России, совершал преступления в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывных устройств в интересах иностранного государства. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Жителя региона задержали и поместили под стражу.В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области РИА Новости сообщили, что фигурант 1988 года рождения."Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), а также в сфере незаконного оборота оружия и взрывных устройств (п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1, п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 222, ч.1 ст. 222)", - говорится в сообщении.Уточняется, что фигуранту может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.
На жителя Белгородской области завели дело о незаконном обороте оружия
