Рейтинг@Mail.ru
На жителя Белгородской области завели дело о незаконном обороте оружия - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 13.08.2025 (обновлено: 18:09 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/delo-2034989225.html
На жителя Белгородской области завели дело о незаконном обороте оружия
На жителя Белгородской области завели дело о незаконном обороте оружия - РИА Новости, 13.08.2025
На жителя Белгородской области завели дело о незаконном обороте оружия
Уголовное дело о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте оружия возбуждено в отношении жителя Губкинского района... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:57:00+03:00
2025-08-13T18:09:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Уголовное дело о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте оружия возбуждено в отношении жителя Губкинского района Белгородской области 1988 года рождения, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону.По данным ведомства, фигурант из корыстных побуждений по заданию кураторов украинской террористической организации, запрещенной в России, совершал преступления в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывных устройств в интересах иностранного государства. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Жителя региона задержали и поместили под стражу.В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области РИА Новости сообщили, что фигурант 1988 года рождения."Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), а также в сфере незаконного оборота оружия и взрывных устройств (п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1, п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 222, ч.1 ст. 222)", - говорится в сообщении.Уточняется, что фигуранту может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20250729/gosizmena-2032115073.html
россия
брянская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_345:0:1716:1028_1920x0_80_0_0_12bd45e91ed410b5e6fe9be421981562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, брянская область, белгородская область
Происшествия, Россия, Брянская область, Белгородская область
На жителя Белгородской области завели дело о незаконном обороте оружия

На жителя Белгородской области завели уголовное дело о госизмене

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Уголовное дело о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте оружия возбуждено в отношении жителя Губкинского района Белгородской области 1988 года рождения, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, фигурант из корыстных побуждений по заданию кураторов украинской террористической организации, запрещенной в России, совершал преступления в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывных устройств в интересах иностранного государства. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Жителя региона задержали и поместили под стражу.
В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области РИА Новости сообщили, что фигурант 1988 года рождения.
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), а также в сфере незаконного оборота оружия и взрывных устройств (п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1, п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 222, ч.1 ст. 222)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигуранту может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Следствие попросило суд арестовать россиянина по делу о госизмене
29 июля, 13:24
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала