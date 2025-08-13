https://ria.ru/20250813/delo-2034918098.html

Экс-замглавы Химок покинул Россию за день до возбуждения уголовного дела

2025-08-13T04:24:00+03:00

2025-08-13T04:24:00+03:00

2025-08-13T09:31:00+03:00

происшествия

химки (городской округ в московской области)

россия

москва

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший замглавы подмосковных Химок Николай Минаев уехал из России за день до возбуждения на него уголовного дела о получении особо крупных взяток за заключение муниципальных контрактов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Минаев уехал из России вечером 10 июня, тогда как на следующий день в отношении него возбудили два уголовных дела. Как установил суд, "еще 9 июня Минаеву стало известно о проведении оперативно-следственных мероприятий, ходом которых он неоднократно интересовался".В них же указано, что экс-замглавы Химок также мог быть в курсе возбуждения 10 июня дел в отношении его сообщников, которые дали обличающие преступления показания.Тверской суд Москвы в начале июля заочно арестовал Минаева на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Его обвиняют в двух эпизодах получения особо крупных взяток за заключение муниципальных контрактов в период, когда он занимал должность первого заместителя главы администрации Химок. Он объявлен в международный розыск.

