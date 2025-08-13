Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Химок покинул Россию за день до возбуждения уголовного дела - РИА Новости, 13.08.2025
04:24 13.08.2025 (обновлено: 09:31 13.08.2025)
Экс-замглавы Химок покинул Россию за день до возбуждения уголовного дела
Экс-замглавы Химок покинул Россию за день до возбуждения уголовного дела - РИА Новости, 13.08.2025
Экс-замглавы Химок покинул Россию за день до возбуждения уголовного дела
Бывший замглавы подмосковных Химок Николай Минаев уехал из России за день до возбуждения на него уголовного дела о получении особо крупных взяток за заключение... РИА Новости, 13.08.2025
происшествия
химки (городской округ в московской области)
россия
москва
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший замглавы подмосковных Химок Николай Минаев уехал из России за день до возбуждения на него уголовного дела о получении особо крупных взяток за заключение муниципальных контрактов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Минаев уехал из России вечером 10 июня, тогда как на следующий день в отношении него возбудили два уголовных дела. Как установил суд, "еще 9 июня Минаеву стало известно о проведении оперативно-следственных мероприятий, ходом которых он неоднократно интересовался".В них же указано, что экс-замглавы Химок также мог быть в курсе возбуждения 10 июня дел в отношении его сообщников, которые дали обличающие преступления показания.Тверской суд Москвы в начале июля заочно арестовал Минаева на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Его обвиняют в двух эпизодах получения особо крупных взяток за заключение муниципальных контрактов в период, когда он занимал должность первого заместителя главы администрации Химок. Он объявлен в международный розыск.
химки (городской округ в московской области)
россия
москва
происшествия, химки (городской округ в московской области), россия, москва
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Россия, Москва
Экс-замглавы Химок покинул Россию за день до возбуждения уголовного дела

Экс-замглавы Химок Минаев покинул Россию за день до возбуждения уголовного дела

© Фото : Николай Минаев/ВКонтактеНиколай Минаев
Николай Минаев - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Николай Минаев/ВКонтакте
Николай Минаев. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший замглавы подмосковных Химок Николай Минаев уехал из России за день до возбуждения на него уголовного дела о получении особо крупных взяток за заключение муниципальных контрактов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Минаев уехал из России вечером 10 июня, тогда как на следующий день в отношении него возбудили два уголовных дела. Как установил суд, "еще 9 июня Минаеву стало известно о проведении оперативно-следственных мероприятий, ходом которых он неоднократно интересовался".
В них же указано, что экс-замглавы Химок также мог быть в курсе возбуждения 10 июня дел в отношении его сообщников, которые дали обличающие преступления показания.
Тверской суд Москвы в начале июля заочно арестовал Минаева на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Его обвиняют в двух эпизодах получения особо крупных взяток за заключение муниципальных контрактов в период, когда он занимал должность первого заместителя главы администрации Химок. Он объявлен в международный розыск.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Суд в Химках взыскал автомобиль блогера Щепихина за долги в 2016 году
5 июня, 09:42
 
ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)РоссияМосква
 
 
