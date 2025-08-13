https://ria.ru/20250813/data-2034920540.html

На Валааме рассказали о символизме встречи Путина и Трампа на Аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Символично, что о предстоящей встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стало известно 9 августа, когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском, рассказал РИА Новости начальник информационного отдела Валаамского ставропигиального мужского монастыря иеродиакон Герман (Мурог). Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Символично, что информация о встрече на Аляске появилась именно 9 августа - в день памяти святого Германа Аляскинского, монаха с Валаама, одного из самых известных православных миссионеров в том регионе. Аляска, можно сказать, православный штат, который, когда я был там в 2019 году, насчитывал более 90 православных приходов и до сих пор местные жители хранят православные традиции", - рассказал отец Герман. По его словам, неслучайно костяк первых православных миссионеров Русской Америки составили валаамские монахи - они привыкли к северному климату, молитвенной жизни на острове вдали от цивилизации, это были настоящие подвижники. "Надеюсь, то, что переговоры запланированы на освященной подвигами православных святых земле Аляски, будет способствовать успеху России на этих переговорах", - заключил собеседник агентства. Ранее советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов рассказал РИА Новости, что православных на Аляске больше, чем в других штатах, и многие коренные жители Аляски сохраняют православные традиции. Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова. Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.

аляска, америка, россия, владимир путин, дональд трамп, николай балашов, русская православная церковь, встреча путина и трампа на аляске