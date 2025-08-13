https://ria.ru/20250813/citibank-2035084136.html

Суд запретил Citibank судиться с Т-Банком за рубежом

Арбитражный суд Москвы в среду запретил американскому Citibank инициировать судебные и арбитражные разбирательства с Т-Банком за пределами России под угрозой... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду запретил американскому Citibank инициировать судебные и арбитражные разбирательства с Т-Банком за пределами России под угрозой взыскания 27,4 миллиона долларов (около 2,2 миллиарда рублей по текущему курсу) в случае нарушения запрета, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела. Суд удовлетворил заявление Т-Банка частично, отклонив аналогичные требования ко второму ответчику – российскому АО "Коммерческий банк "Ситибанк". Причины такого решения станут известны после опубликования полного текста судебного акта. Изначально это заявление было подано в октябре 2024 года Росбанком. После его присоединения в январе к Т-Банку суд произвел процессуальную замену заявителя. Как следует из опубликованных материалов, Т-Банк просил запретить инициировать разбирательства против него, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда… в результате удержания, изъятия, блокировки денежных средств, в государственных и третейских судах и арбитражах" за пределами РФ. Кроме того, заявитель просил обязать ответчиков принять все зависящие от них меры для прекращения таких разбирательств, а также запретить им начинать и вести за рубежом процессы с целью добиться антиискового запрета в отношении самого Т-Банка. Наконец, российский банк просил суд установить денежную сумму в размере более 27,4 миллиона долларов, "подлежащую солидарному взысканию с ответчиков… за нарушение настоящего судебного запрета". Арбитражный суд Москвы 6 августа частично удовлетворил иск Т-Банка, в котором он просил взыскать более 27,4 миллиона долларов убытков солидарно с американского Citibank и его дочернего российского "Ситибанка". Иск был заявлен о взыскании убытков в размере заблокированных из-за санкций денежных средств истца. Более подробно обстоятельства спора не сообщались. То дело по просьбе истца слушалось в закрытом режиме. Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

2025

