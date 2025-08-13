https://ria.ru/20250813/chukotka-2034935620.html

Жители Чукотки рассказали, чего ожидают от саммита на Аляске

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Представители коренных народов Чукотки, у которых есть родные на Аляске, в связи с предстоящей встречей на этой территории президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа надеются на "потепление" отношений между странами, возобновление транспортного сообщения и возможность вновь встречаться со своими близкими. Жительница Чукотки Татьяна Ачиргина рассказала РИА Новости, что раньше местные эскимосы могли без особых сложностей съездить на Аляску, чтобы навестить своих родственников – достаточно было оформить приглашение от жителя этой территории. Теперь общение с родными на Аляске у жителей Чукотки ограничивается онлайн-перепиской, редко - звонками, и в связи со встречей президентов они надеются на "потепление" отношений между РФ и США. "У нас большие ожидания от встречи (президентов – ред.) - на "потепление", на то, что общение упростится", - отметила собеседница. Житель села Уэлен и руководитель одноименного народного ансамбля Владимир Мемыльнеун рассказал РИА Новости, что на Аляске у него живет сестра, с которой он давно не виделся. "Она еще в 90-е годы переехала на Аляску и вышла там замуж. Сейчас ей 60 лет, у нее там семья. Раньше я навещал ее по линии ансамбля национальных танцев – сестра делала приглашение, и мы ездили на Аляску. Но мы уже давно не виделись. Даже хотели встретиться где-то на нейтральной территории", - отметил собеседник. По его словам, вопрос возможности возобновления взаимных визитов родственников коренных жителей на Аляску и Чукотку зависит от политической ситуации. "Если встреча президентов приведет к положительному результату, для нас – родных - это было бы хорошо. Было бы проще общаться", - добавил Мемыльнеун. Михаил Омрынто из Лорино, у которого на Аляске также есть родня, рассказал агентству, что раньше жители Чукотки и Аляски ездили друг у другу в гости и даже на местные праздники. В последний раз Омрынто был в США в 2018 году на съезде Инуитского приполярного совета (ICC), который проходит раз в пять лет. "На очередное собрание приехать уже не получилось. Конечно, хотелось бы, чтобы снова можно было бы по приглашениям приезжать на Аляску. Потому что раньше регулярно летали, из Чаплино был рейс. На острове Святого Лаврентия у местных много родни", - добавил собеседник. Председатель морзверобойной общины из Провиденского района Игорь Макотрик, который бывал на Аляске в том числе в рамках совместной комиссии по добыче моржа, сообщил РИА Новости, что там живет несколько семей из его рода. "Конечно, хотелось бы увидеть родных", - сказал Макотрик. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

