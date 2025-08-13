https://ria.ru/20250813/chp-2035112695.html
В Воронежской области возбудили дело после повреждения советских памятников
В Воронежской области возбудили дело после повреждения советских памятников - РИА Новости, 13.08.2025
В Воронежской области возбудили дело после повреждения советских памятников
Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения неустановленным лицом постаментов героев Великой Отечественной войны в Эртиле Воронежской области,... РИА Новости, 13.08.2025
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения неустановленным лицом постаментов героев Великой Отечественной войны в Эртиле Воронежской области, сообщили в СУ СК России по региону. "В Воронежской области возбуждено уголовное дело по сообщению, выявленному в соцмедиа, о повреждении постаментов героев Великой Отечественной войны. В ходе мониторинга соцмедиа выявлено сообщение о том, что в городе Эртиль неустановленное лицо повредило постаменты героев Великой Отечественной войны", — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Воронежской области. После проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества).
