В Воронежской области возбудили дело после повреждения советских памятников

В Воронежской области возбудили дело после повреждения советских памятников - РИА Новости, 13.08.2025

В Воронежской области возбудили дело после повреждения советских памятников

Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения неустановленным лицом постаментов героев Великой Отечественной войны в Эртиле Воронежской области,... РИА Новости, 13.08.2025

ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения неустановленным лицом постаментов героев Великой Отечественной войны в Эртиле Воронежской области, сообщили в СУ СК России по региону. "В Воронежской области возбуждено уголовное дело по сообщению, выявленному в соцмедиа, о повреждении постаментов героев Великой Отечественной войны. В ходе мониторинга соцмедиа выявлено сообщение о том, что в городе Эртиль неустановленное лицо повредило постаменты героев Великой Отечественной войны", — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Воронежской области. После проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

