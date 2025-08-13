https://ria.ru/20250813/chp-2035071178.html

В двух селах Красноярского края устраняют последствия паводка

В двух селах Красноярского края устраняют последствия паводка - РИА Новости, 13.08.2025

В двух селах Красноярского края устраняют последствия паводка

Специалисты устраняют последствия паводка в селах Зыково и Есаулово Березовского района Красноярского края после сильных дождей, краевая прокуратура выехала на... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T17:10:00+03:00

2025-08-13T17:10:00+03:00

2025-08-13T17:10:00+03:00

происшествия

березовский район

красноярский край

железногорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 авг – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия паводка в селах Зыково и Есаулово Березовского района Красноярского края после сильных дождей, краевая прокуратура выехала на места для координации работ, сообщает региональное надзорное ведомство. "В связи с выпадением большого количества осадков в минувшие выходные затопило жилые дома и приусадебные участки на территории Зыковского и Есаульского сельсоветов Берёзовского района. Работники прокуратуры Березовского района для координации работ по устранению последствий выехали в село Зыково и село Есаулово", - говорится в сообщении. По данным ведомства, из-за осадков в Зыково поднялся уровень рек Березовка и Быстрая, а также уровень грунтовых вод. На нескольких улицах жилые дома оказались подтоплены. В Есаулово вышла из берегов река Есауловка, из-за чего подтопило приусадебные участки жителей окраины села, сейчас остаются подтопленными 36 участков. В данный момент вода существенно отступает. "На территории района объявлен режим "повышенная готовность". Устранение последствий осуществляется имеющимися силами и техникой муниципалитетов… Главам сельсоветов объявлены предостережения", - уточняют в краевой прокуратуре. В среду в МЧС РФ сообщили об эвакуации людей в затопленных районах Железногорска Красноярского края после выпадения обильных осадков. В Березовском, Емельяновском районах и в Железногорске вода зашла в 21 жилой дом, подтоплены 293 дачных дома и 479 приусадебных участков, а также два участка автомобильных дорог.

https://ria.ru/20250811/vyplaty-2034522549.html

березовский район

красноярский край

железногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, березовский район, красноярский край, железногорск , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)