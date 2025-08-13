Рейтинг@Mail.ru
В двух селах Красноярского края устраняют последствия паводка - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/chp-2035071178.html
В двух селах Красноярского края устраняют последствия паводка
В двух селах Красноярского края устраняют последствия паводка - РИА Новости, 13.08.2025
В двух селах Красноярского края устраняют последствия паводка
Специалисты устраняют последствия паводка в селах Зыково и Есаулово Березовского района Красноярского края после сильных дождей, краевая прокуратура выехала на... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:10:00+03:00
2025-08-13T17:10:00+03:00
происшествия
березовский район
красноярский край
железногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
КРАСНОЯРСК, 13 авг – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия паводка в селах Зыково и Есаулово Березовского района Красноярского края после сильных дождей, краевая прокуратура выехала на места для координации работ, сообщает региональное надзорное ведомство. "В связи с выпадением большого количества осадков в минувшие выходные затопило жилые дома и приусадебные участки на территории Зыковского и Есаульского сельсоветов Берёзовского района. Работники прокуратуры Березовского района для координации работ по устранению последствий выехали в село Зыково и село Есаулово", - говорится в сообщении. По данным ведомства, из-за осадков в Зыково поднялся уровень рек Березовка и Быстрая, а также уровень грунтовых вод. На нескольких улицах жилые дома оказались подтоплены. В Есаулово вышла из берегов река Есауловка, из-за чего подтопило приусадебные участки жителей окраины села, сейчас остаются подтопленными 36 участков. В данный момент вода существенно отступает. "На территории района объявлен режим "повышенная готовность". Устранение последствий осуществляется имеющимися силами и техникой муниципалитетов… Главам сельсоветов объявлены предостережения", - уточняют в краевой прокуратуре. В среду в МЧС РФ сообщили об эвакуации людей в затопленных районах Железногорска Красноярского края после выпадения обильных осадков. В Березовском, Емельяновском районах и в Железногорске вода зашла в 21 жилой дом, подтоплены 293 дачных дома и 479 приусадебных участков, а также два участка автомобильных дорог.
https://ria.ru/20250811/vyplaty-2034522549.html
березовский район
красноярский край
железногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, березовский район, красноярский край, железногорск , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Березовский район, Красноярский край, Железногорск , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В двух селах Красноярского края устраняют последствия паводка

В селах Зыково и Есаулово под Красноярском устраняют последствия паводка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 13 авг – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия паводка в селах Зыково и Есаулово Березовского района Красноярского края после сильных дождей, краевая прокуратура выехала на места для координации работ, сообщает региональное надзорное ведомство.
"В связи с выпадением большого количества осадков в минувшие выходные затопило жилые дома и приусадебные участки на территории Зыковского и Есаульского сельсоветов Берёзовского района. Работники прокуратуры Березовского района для координации работ по устранению последствий выехали в село Зыково и село Есаулово", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из-за осадков в Зыково поднялся уровень рек Березовка и Быстрая, а также уровень грунтовых вод. На нескольких улицах жилые дома оказались подтоплены. В Есаулово вышла из берегов река Есауловка, из-за чего подтопило приусадебные участки жителей окраины села, сейчас остаются подтопленными 36 участков. В данный момент вода существенно отступает.
"На территории района объявлен режим "повышенная готовность". Устранение последствий осуществляется имеющимися силами и техникой муниципалитетов… Главам сельсоветов объявлены предостережения", - уточняют в краевой прокуратуре.
В среду в МЧС РФ сообщили об эвакуации людей в затопленных районах Железногорска Красноярского края после выпадения обильных осадков. В Березовском, Емельяновском районах и в Железногорске вода зашла в 21 жилой дом, подтоплены 293 дачных дома и 479 приусадебных участков, а также два участка автомобильных дорог.
Затопленный дом в Оймяконе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Якутии более 1,2 тысячи человек получили выплаты из-за летнего паводка
11 августа, 10:00
 
ПроисшествияБерезовский районКрасноярский крайЖелезногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала