В Крыму локализовали пожар на выезде из Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Пожар на выезде из Симферополя в районе дороги в сторону курортного поселка Николаевка локализован на площади 40 гектаров, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности на открытой территории в районе трассы "Таврида" и съезда на Николаевскую трассу. Движение между селами Дубки и Новозбурьевка перекрыли из-за задымленности дороги. "Пожар локализован на площади 40 га", - говорится в сообщении. По данным спасателей, существовала угроза распространения огня из-за сухой, жаркой и ветренной погоды на дачный массив. "Огнеборцам удалось спасти дачный массив Новозбурьевка", - подчеркнули в пресс-службе. К тушению пожара привлекалось 48 человек и 12 единиц техники.

