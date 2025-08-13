https://ria.ru/20250813/chp-2035064598.html
В Крыму локализовали пожар на выезде из Симферополя
В Крыму локализовали пожар на выезде из Симферополя - РИА Новости, 13.08.2025
В Крыму локализовали пожар на выезде из Симферополя
Пожар на выезде из Симферополя в районе дороги в сторону курортного поселка Николаевка локализован на площади 40 гектаров, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Пожар на выезде из Симферополя в районе дороги в сторону курортного поселка Николаевка локализован на площади 40 гектаров, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности на открытой территории в районе трассы "Таврида" и съезда на Николаевскую трассу. Движение между селами Дубки и Новозбурьевка перекрыли из-за задымленности дороги. "Пожар локализован на площади 40 га", - говорится в сообщении. По данным спасателей, существовала угроза распространения огня из-за сухой, жаркой и ветренной погоды на дачный массив. "Огнеборцам удалось спасти дачный массив Новозбурьевка", - подчеркнули в пресс-службе. К тушению пожара привлекалось 48 человек и 12 единиц техники.
В Крыму локализовали пожар на выезде из Симферополя
МЧС: пожар на выезде из Симферополя локализовали на площади 40 гектаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Пожар на выезде из Симферополя в районе дороги в сторону курортного поселка Николаевка локализован на площади 40 гектаров, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ.
Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности на открытой территории в районе трассы "Таврида" и съезда на Николаевскую трассу. Движение между селами Дубки и Новозбурьевка перекрыли из-за задымленности дороги.
"Пожар локализован на площади 40 га", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, существовала угроза распространения огня из-за сухой, жаркой и ветренной погоды на дачный массив.
"Огнеборцам удалось спасти дачный массив Новозбурьевка", - подчеркнули в пресс-службе. К тушению пожара привлекалось 48 человек и 12 единиц техники.