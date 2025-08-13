https://ria.ru/20250813/cherepovets-2035102134.html

В Череповце в квартире нашли тела трех подростков

В Череповце в квартире нашли тела трех подростков - РИА Новости, 13.08.2025

В Череповце в квартире нашли тела трех подростков

В Череповце возбуждено уголовное дело по факту смерти трёх несовершеннолетних в одной из городских квартир, сообщает пресс-служба СУСК по Вологодской области. РИА Новости, 13.08.2025

происшествия

череповец

вологодская область

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. В Череповце возбуждено уголовное дело по факту смерти трёх несовершеннолетних в одной из городских квартир, сообщает пресс-служба СУСК по Вологодской области. "Двенадцатого августа квартире одного из жилых домов по улице Наседкина в городе Череповце обнаружены тела двух юношей и одной девушки – дочери хозяйки помещения. Еще одна несовершеннолетняя в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

2025

