18:49 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/cherepovets-2035102134.html
В Череповце в квартире нашли тела трех подростков
происшествия
череповец
вологодская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. В Череповце возбуждено уголовное дело по факту смерти трёх несовершеннолетних в одной из городских квартир, сообщает пресс-служба СУСК по Вологодской области. "Двенадцатого августа квартире одного из жилых домов по улице Наседкина в городе Череповце обнаружены тела двух юношей и одной девушки – дочери хозяйки помещения. Еще одна несовершеннолетняя в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
череповец
вологодская область
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. В Череповце возбуждено уголовное дело по факту смерти трёх несовершеннолетних в одной из городских квартир, сообщает пресс-служба СУСК по Вологодской области.
"Двенадцатого августа квартире одного из жилых домов по улице Наседкина в городе Череповце обнаружены тела двух юношей и одной девушки – дочери хозяйки помещения. Еще одна несовершеннолетняя в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
