В Череповце в квартире нашли тела трех подростков
2025-08-13T18:49:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. В Череповце возбуждено уголовное дело по факту смерти трёх несовершеннолетних в одной из городских квартир, сообщает пресс-служба СУСК по Вологодской области. "Двенадцатого августа квартире одного из жилых домов по улице Наседкина в городе Череповце обнаружены тела двух юношей и одной девушки – дочери хозяйки помещения. Еще одна несовершеннолетняя в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
