В реке Терек в Чечне нашли тело пропавшего семилетнего мальчика
2025-08-13T20:25:00+03:00
2025-08-13T20:25:00+03:00
2025-08-13T20:25:00+03:00
ГРОЗНЫЙ, 13 авг - РИА Новости. Тело пропавшего в минувшую пятницу в Надтеречном районе Чечни семилетнего Джабраила Мудаева нашли в реке Терек, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по поиску мальчика. "Тело мальчика нашли", - сообщили в штабе. Мальчик ушел из дома рано утром 8 августа. По словам родственников, он перелез через забор. Мудаев имеет особенности развития, он не разговаривал и не шел на контакт с незнакомыми, что, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, значительно осложняло поисковую операцию. Поиски мальчика велись круглосуточно в лесных массивах берега реки Терек, полей и прилегающих к ним населённым пунктам. Кадыров ранее сообщал, что к поискам мальчика привлечены тысячи сотрудников МВД по ЧР, МЧС, Росгвардии, Министерства обороны и других ведомств. Активное участие принимают волонтеры, прибывшие из других регионов, и местные жители. В работе задействованы тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, катера, вертолёт и иная специальная техника
ГРОЗНЫЙ, 13 авг - РИА Новости. Тело пропавшего в минувшую пятницу в Надтеречном районе Чечни семилетнего Джабраила Мудаева нашли в реке Терек, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по поиску мальчика.
"Тело мальчика нашли", - сообщили в штабе.
Мальчик ушел из дома рано утром 8 августа. По словам родственников, он перелез через забор. Мудаев имеет особенности развития, он не разговаривал и не шел на контакт с незнакомыми, что, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, значительно осложняло поисковую операцию. Поиски мальчика велись круглосуточно в лесных массивах берега реки Терек, полей и прилегающих к ним населённым пунктам.
Кадыров ранее сообщал, что к поискам мальчика привлечены тысячи сотрудников МВД по ЧР, МЧС, Росгвардии, Министерства обороны и других ведомств. Активное участие принимают волонтеры, прибывшие из других регионов, и местные жители. В работе задействованы тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, катера, вертолёт и иная специальная техника