Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах полицейские спасли ребенка, оказавшегося в закрытой квартире - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:13 13.08.2025 (обновлено: 13:18 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/cheboksary-2034992309.html
В Чебоксарах полицейские спасли ребенка, оказавшегося в закрытой квартире
В Чебоксарах полицейские спасли ребенка, оказавшегося в закрытой квартире - РИА Новости, 13.08.2025
В Чебоксарах полицейские спасли ребенка, оказавшегося в закрытой квартире
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Чебоксарах спасли полуторагодовалого ребенка, забравшись в квартиру на третьем этаже по водосточной трубе,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T13:13:00+03:00
2025-08-13T13:18:00+03:00
хорошие новости
чебоксары
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034993009_0:262:779:700_1920x0_80_0_0_b5a08a6dcf6163deb21003d6148d8fa3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Чебоксарах спасли полуторагодовалого ребенка, забравшись в квартиру на третьем этаже по водосточной трубе, сообщила в среду представитель МВД РФ Ирина Волк. В полицию обратилась жительница общежития, которая рассказала о том, что, когда она вышла на общую кухню, железная дверь в комнату захлопнулась, а внутри остался ее маленький ребенок. "Младший лейтенант полиции Руслан Анюров и старший сержант полиции Азер Мамедов первыми прибыли на вызов к общежитию. Ребенок надрывался от плача, а от открытого окна его ограждала только тонкая москитная сетка. Полицейским пришлось действовать быстро. Так как дверь открыть не удалось, они решили проникнуть внутрь через окно. Руслан Анюров поднялся по водосточной трубе на третий этаж, его страховал напарник", - написала Волк в Telegram-канале. Несмотря на риск, младший лейтенант полиции смог перебраться на подоконник и попасть в комнату. "Малыш был спасен и благополучно воссоединился с мамой", - сообщила представитель МВД РФ.
https://ria.ru/20250722/vrachi-2030726752.html
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034993009_0:189:779:773_1920x0_80_0_0_b97f0bf41eb7cd87f6ae2e3c4aca0ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чебоксары, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Чебоксары, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Чебоксарах полицейские спасли ребенка, оказавшегося в закрытой квартире

В Чебоксарах спасли полуторагодовалого ребенка, оказавшегося в закрытой квартире

© МВД РоссииСотрудник полиции Руслан Анюров забирается по водосточной трубе на третий этаж общежития в Чебоксарах. Кадр видео
Сотрудник полиции Руслан Анюров забирается по водосточной трубе на третий этаж общежития в Чебоксарах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© МВД России
Сотрудник полиции Руслан Анюров забирается по водосточной трубе на третий этаж общежития в Чебоксарах. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Чебоксарах спасли полуторагодовалого ребенка, забравшись в квартиру на третьем этаже по водосточной трубе, сообщила в среду представитель МВД РФ Ирина Волк.
В полицию обратилась жительница общежития, которая рассказала о том, что, когда она вышла на общую кухню, железная дверь в комнату захлопнулась, а внутри остался ее маленький ребенок.
"Младший лейтенант полиции Руслан Анюров и старший сержант полиции Азер Мамедов первыми прибыли на вызов к общежитию. Ребенок надрывался от плача, а от открытого окна его ограждала только тонкая москитная сетка. Полицейским пришлось действовать быстро. Так как дверь открыть не удалось, они решили проникнуть внутрь через окно. Руслан Анюров поднялся по водосточной трубе на третий этаж, его страховал напарник", - написала Волк в Telegram-канале.
Несмотря на риск, младший лейтенант полиции смог перебраться на подоконник и попасть в комнату. "Малыш был спасен и благополучно воссоединился с мамой", - сообщила представитель МВД РФ.
В Воронеже врачи извлекли 48 магнитов из желудка и кишечника двухлетнего ребенка - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов
22 июля, 21:27
 
Хорошие новостиЧебоксарыИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала