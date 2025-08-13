https://ria.ru/20250813/cheboksary-2034992309.html

В Чебоксарах полицейские спасли ребенка, оказавшегося в закрытой квартире

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Чебоксарах спасли полуторагодовалого ребенка, забравшись в квартиру на третьем этаже по водосточной трубе, сообщила в среду представитель МВД РФ Ирина Волк. В полицию обратилась жительница общежития, которая рассказала о том, что, когда она вышла на общую кухню, железная дверь в комнату захлопнулась, а внутри остался ее маленький ребенок. "Младший лейтенант полиции Руслан Анюров и старший сержант полиции Азер Мамедов первыми прибыли на вызов к общежитию. Ребенок надрывался от плача, а от открытого окна его ограждала только тонкая москитная сетка. Полицейским пришлось действовать быстро. Так как дверь открыть не удалось, они решили проникнуть внутрь через окно. Руслан Анюров поднялся по водосточной трубе на третий этаж, его страховал напарник", - написала Волк в Telegram-канале. Несмотря на риск, младший лейтенант полиции смог перебраться на подоконник и попасть в комнату. "Малыш был спасен и благополучно воссоединился с мамой", - сообщила представитель МВД РФ.

