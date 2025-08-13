https://ria.ru/20250813/bryansk-2035012305.html

В Брянске арестовали обвиняемую в мошенничестве с аппаратами ИВЛ

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Генеральный директор коммерческой организации, обвиняемая в мошенничестве при поставке аппаратов ИВЛ для новорожденных на сумму более 28 миллионов рублей, заключена под стражу в Брянске, сообщили в региональных управлениях МВД России и СК РФ. "В 2020 году с коммерческой организацией, возглавляемой 43-летней жительницей Брянского района, был заключен госконтракт на поставку медицинского оборудования – аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных на сумму свыше 28,3 миллиона рублей… Необходимое медоборудование с несертифицированными комплектующими (компрессорами) злоумышленница закупила в Москве по заниженной стоимости. Таким образом, поставляемое в рамках госконтракта оборудование оказалось не соответствующим заявленным требованиям и непригодным для дальнейшего использования", – говорится в сообщении УМВД. Как уточнили в полиции, заказчиком являлась "Брянская областная детская больница". В целях незаконного обогащения фигурантка привлекла к исполнению договорных обязательств третьих лиц. В ходе обысков в принадлежащем ей жилье и гаражах изъяты документы, мобильная и компьютерная техника. В СУСК отметили, что расследование ведут сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России. Следователи СУСК РФ по Брянской области расследуют уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). "Денежные средства из бюджета поставщик получил в полном объеме… По ходатайству следственного органа судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК. По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области, фигурантка является генеральным директором ООО "Экстрамед", оплата за аппараты ИВЛ была перечислена фирме из средств федерального бюджета.

