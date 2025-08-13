https://ria.ru/20250813/briks-2035136488.html

Президент Бразилии организует телеконференцию стран БРИКС

Президент Бразилии организует телеконференцию стран БРИКС - РИА Новости, 13.08.2025

Президент Бразилии организует телеконференцию стран БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что в связи с торговой напряженностью с США организует телеконференцию стран БРИКС и других государств для РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T23:58:00+03:00

2025-08-13T23:58:00+03:00

2025-08-13T23:58:00+03:00

в мире

сша

бразилия

индия

луис инасиу лула да силва

барак обама

брикс

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973178586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f62e8cf0188ddab155cec4389c2db87.jpg

МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что в связи с торговой напряженностью с США организует телеконференцию стран БРИКС и других государств для обсуждения мер по укреплению отношений. "Я уже говорил с Индией, Китаем, Россией. Буду разговаривать с Южной Африкой, Францией, Германией. Я буду говорить со всеми, чтобы они осознали, что происходит в мире. И вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию, которая сейчас организуется, чтобы обсудить, что мы можем сделать для улучшения отношений между всеми вовлеченными странами", - заявил президент в ходе мероприятия, которое транслировала в соцсетях его администрация. По словам Лулы да Силвы, разрушение гармоничной системы международной торговли началось в 2008 году, когда США вышли из Дохийского раунда переговоров ВТО в связи с избранием президентом Соединенных Штатов Барака Обамы. Сейчас же Вашингтон вводит пошлины, просто руководствуясь политическими соображениями. "Для этого нет никакой коммерческой основы. Я считаю, что (у США - ред.) существует острая необходимость разрушить так называемую многосторонность, которая позволила миру добиться более сбалансированной торговли, более гармоничной системы, достигнутой благодаря ВТО... Таким образом, мы участвуем в дебатах не экономического, а политического характера, основанного на идеологической теории", - добавил политик.

https://ria.ru/20250708/briks-2028025330.html

сша

бразилия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, бразилия, индия, луис инасиу лула да силва, барак обама, брикс, всемирная торговая организация (вто)