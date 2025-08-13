Президент Бразилии организует телеконференцию стран БРИКС
Президент Бразилии Лула да Силва проведет конференцию по укреплению связей БРИКС
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что в связи с торговой напряженностью с США организует телеконференцию стран БРИКС и других государств для обсуждения мер по укреплению отношений.
«
"Я уже говорил с Индией, Китаем, Россией. Буду разговаривать с Южной Африкой, Францией, Германией. Я буду говорить со всеми, чтобы они осознали, что происходит в мире. И вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию, которая сейчас организуется, чтобы обсудить, что мы можем сделать для улучшения отношений между всеми вовлеченными странами", - заявил президент в ходе мероприятия, которое транслировала в соцсетях его администрация.
По словам Лулы да Силвы, разрушение гармоничной системы международной торговли началось в 2008 году, когда США вышли из Дохийского раунда переговоров ВТО в связи с избранием президентом Соединенных Штатов Барака Обамы. Сейчас же Вашингтон вводит пошлины, просто руководствуясь политическими соображениями.
"Для этого нет никакой коммерческой основы. Я считаю, что (у США - ред.) существует острая необходимость разрушить так называемую многосторонность, которая позволила миру добиться более сбалансированной торговли, более гармоничной системы, достигнутой благодаря ВТО... Таким образом, мы участвуем в дебатах не экономического, а политического характера, основанного на идеологической теории", - добавил политик.