Президент Бразилии организует телеконференцию стран БРИКС - РИА Новости, 13.08.2025
23:58 13.08.2025
Президент Бразилии организует телеконференцию стран БРИКС
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что в связи с торговой напряженностью с США организует телеконференцию стран БРИКС и других государств для обсуждения мер по укреплению отношений. "Я уже говорил с Индией, Китаем, Россией. Буду разговаривать с Южной Африкой, Францией, Германией. Я буду говорить со всеми, чтобы они осознали, что происходит в мире. И вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию, которая сейчас организуется, чтобы обсудить, что мы можем сделать для улучшения отношений между всеми вовлеченными странами", - заявил президент в ходе мероприятия, которое транслировала в соцсетях его администрация. По словам Лулы да Силвы, разрушение гармоничной системы международной торговли началось в 2008 году, когда США вышли из Дохийского раунда переговоров ВТО в связи с избранием президентом Соединенных Штатов Барака Обамы. Сейчас же Вашингтон вводит пошлины, просто руководствуясь политическими соображениями. "Для этого нет никакой коммерческой основы. Я считаю, что (у США - ред.) существует острая необходимость разрушить так называемую многосторонность, которая позволила миру добиться более сбалансированной торговли, более гармоничной системы, достигнутой благодаря ВТО... Таким образом, мы участвуем в дебатах не экономического, а политического характера, основанного на идеологической теории", - добавил политик.
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что в связи с торговой напряженностью с США организует телеконференцию стран БРИКС и других государств для обсуждения мер по укреплению отношений.
"Я уже говорил с Индией, Китаем, Россией. Буду разговаривать с Южной Африкой, Францией, Германией. Я буду говорить со всеми, чтобы они осознали, что происходит в мире. И вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию, которая сейчас организуется, чтобы обсудить, что мы можем сделать для улучшения отношений между всеми вовлеченными странами", - заявил президент в ходе мероприятия, которое транслировала в соцсетях его администрация.
По словам Лулы да Силвы, разрушение гармоничной системы международной торговли началось в 2008 году, когда США вышли из Дохийского раунда переговоров ВТО в связи с избранием президентом Соединенных Штатов Барака Обамы. Сейчас же Вашингтон вводит пошлины, просто руководствуясь политическими соображениями.
"Для этого нет никакой коммерческой основы. Я считаю, что (у США - ред.) существует острая необходимость разрушить так называемую многосторонность, которая позволила миру добиться более сбалансированной торговли, более гармоничной системы, достигнутой благодаря ВТО... Таким образом, мы участвуем в дебатах не экономического, а политического характера, основанного на идеологической теории", - добавил политик.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Президент Бразилии осудил критику Трампа в адрес БРИКС
8 июля, 21:15
 
