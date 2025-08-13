Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек - РИА Новости, 13.08.2025
03:57 13.08.2025
В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Девять человек погибли во вторник в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых материалов в бразильском городе Куатру-Баррас, сообщил губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор. "Глубоко сожалею о девяти жертвах взрыва в Куатру-Баррас. Это были мужчины и женщины, чьи судьбы были связаны с Параной. Моя солидарность со всеми семьями и друзьями. Это печальный день в истории нашего штата", - написал губернатор в своем блоге в соцсети X. По информации местных СМИ, происшествие произошло в помещении площадью 25 квадратных метров, где хранились и готовились к транспортировке взрывчатые вещества. Помимо погибших, семь человек получили травмы. Компания-собственник предприятия в Куатру-Баррас Enaex Brasil подтвердила журналистам факт происшествия и личности девяти погибших, заявив о готовности содействовать следствию. Причины взрыва устанавливаются.
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Девять человек погибли во вторник в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых материалов в бразильском городе Куатру-Баррас, сообщил губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор.
"Глубоко сожалею о девяти жертвах взрыва в Куатру-Баррас. Это были мужчины и женщины, чьи судьбы были связаны с Параной. Моя солидарность со всеми семьями и друзьями. Это печальный день в истории нашего штата", - написал губернатор в своем блоге в соцсети X.
По информации местных СМИ, происшествие произошло в помещении площадью 25 квадратных метров, где хранились и готовились к транспортировке взрывчатые вещества. Помимо погибших, семь человек получили травмы.
Компания-собственник предприятия в Куатру-Баррас Enaex Brasil подтвердила журналистам факт происшествия и личности девяти погибших, заявив о готовности содействовать следствию. Причины взрыва устанавливаются.
