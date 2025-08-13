Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА лишили отряды ВСУ поддержки на северском участке фронта
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 13.08.2025
Российские БПЛА лишили отряды ВСУ поддержки на северском участке фронта
ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная" наносят удары по целям в ближнем тылу ВСУ, лишая их передовые отряды снабжения и поддержки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе успешных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск специалисты БПЛА 3-й общевойсковой армии выявляют и поражают цели в ближнем тылу противника, лишая передовые отряды снабжения и поддержки", - сообщили в пресс-центре. Уточняется, что в ходе ведения разведки в районе населенного пункта Северск специалистами БПЛА 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск был обнаружен пикап подвоза ВСУ в одной из прифронтовых посадок. "Точным попаданием ударного БПЛА автомобиль был уничтожен, а район вокруг его обнаружения взят под дополнительный визуальный контроль", - уточнили в пресс-центре. Собеседник агентства добавил, что вскоре после уничтожения пикапа разведчиками были обнаружены полевой склад ВСУ и пункт управления с выведенной наружу антенной Starlink. "Точными ударами все цели были поражены, а противник в одночасье лишился на данном участке боеприпасов и средств управления, что позволило штурмовым подразделениям ВС РФ продвинуться вперед и занять новые позиции", - отметили в пресс-центре.
ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная" наносят удары по целям в ближнем тылу ВСУ, лишая их передовые отряды снабжения и поддержки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В ходе успешных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск специалисты БПЛА 3-й общевойсковой армии выявляют и поражают цели в ближнем тылу противника, лишая передовые отряды снабжения и поддержки", - сообщили в пресс-центре.
Уточняется, что в ходе ведения разведки в районе населенного пункта Северск специалистами БПЛА 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск был обнаружен пикап подвоза ВСУ в одной из прифронтовых посадок.
"Точным попаданием ударного БПЛА автомобиль был уничтожен, а район вокруг его обнаружения взят под дополнительный визуальный контроль", - уточнили в пресс-центре.
Собеседник агентства добавил, что вскоре после уничтожения пикапа разведчиками были обнаружены полевой склад ВСУ и пункт управления с выведенной наружу антенной Starlink.
"Точными ударами все цели были поражены, а противник в одночасье лишился на данном участке боеприпасов и средств управления, что позволило штурмовым подразделениям ВС РФ продвинуться вперед и занять новые позиции", - отметили в пресс-центре.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Войска группировки "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассСеверскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
