https://ria.ru/20250813/bpla-2035046171.html

Российские БПЛА лишили отряды ВСУ поддержки на северском участке фронта

Российские БПЛА лишили отряды ВСУ поддержки на северском участке фронта - РИА Новости, 13.08.2025

Российские БПЛА лишили отряды ВСУ поддержки на северском участке фронта

Расчеты БПЛА 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная" наносят удары по целям в ближнем тылу ВСУ, лишая их передовые отряды снабжения и поддержки на... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T16:17:00+03:00

2025-08-13T16:17:00+03:00

2025-08-13T16:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

северск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85ffc058ad9d6afd37d2ce28132dee5c.jpg

ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная" наносят удары по целям в ближнем тылу ВСУ, лишая их передовые отряды снабжения и поддержки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе успешных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск специалисты БПЛА 3-й общевойсковой армии выявляют и поражают цели в ближнем тылу противника, лишая передовые отряды снабжения и поддержки", - сообщили в пресс-центре. Уточняется, что в ходе ведения разведки в районе населенного пункта Северск специалистами БПЛА 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск был обнаружен пикап подвоза ВСУ в одной из прифронтовых посадок. "Точным попаданием ударного БПЛА автомобиль был уничтожен, а район вокруг его обнаружения взят под дополнительный визуальный контроль", - уточнили в пресс-центре. Собеседник агентства добавил, что вскоре после уничтожения пикапа разведчиками были обнаружены полевой склад ВСУ и пункт управления с выведенной наружу антенной Starlink. "Точными ударами все цели были поражены, а противник в одночасье лишился на данном участке боеприпасов и средств управления, что позволило штурмовым подразделениям ВС РФ продвинуться вперед и занять новые позиции", - отметили в пресс-центре.

https://ria.ru/20250813/svo-2034996699.html

донбасс

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донбасс, северск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф