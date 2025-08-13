https://ria.ru/20250813/bpla-2034931819.html
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА - РИА Новости, 13.08.2025
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА
Обломки БПЛА обнаружены еще по нескольким адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, работают экстренные службы, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:18:00+03:00
2025-08-13T08:18:00+03:00
2025-08-13T08:22:00+03:00
славянск-на-кубани
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены еще по нескольким адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, работают экстренные службы, сообщил оперштаб Краснодарского края.Ранее оперштаб по региону сообщал, что обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших не было."В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружили еще по несколькими адресам. Во всех случаях пострадавших нет... Фрагменты беспилотников упали в четырех дворах и на придомовых территориях", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Отмечается, что в результате по двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему – повреждены кровля дома, навес и хозпостройки.На местах работают экстренные и специальные службы.
https://ria.ru/20250813/podrostki-2034788797.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск-на-кубани, краснодарский край
Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружены еще по нескольким адресам