https://ria.ru/20250813/bpla-2034931819.html

В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА

В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА - РИА Новости, 13.08.2025

В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА

Обломки БПЛА обнаружены еще по нескольким адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, работают экстренные службы, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T08:18:00+03:00

2025-08-13T08:18:00+03:00

2025-08-13T08:22:00+03:00

славянск-на-кубани

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены еще по нескольким адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, работают экстренные службы, сообщил оперштаб Краснодарского края.Ранее оперштаб по региону сообщал, что обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших не было."В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружили еще по несколькими адресам. Во всех случаях пострадавших нет... Фрагменты беспилотников упали в четырех дворах и на придомовых территориях", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Отмечается, что в результате по двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему – повреждены кровля дома, навес и хозпостройки.На местах работают экстренные и специальные службы.

https://ria.ru/20250813/podrostki-2034788797.html

славянск-на-кубани

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

славянск-на-кубани, краснодарский край