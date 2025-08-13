Рейтинг@Mail.ru
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА
08:18 13.08.2025 (обновлено: 08:22 13.08.2025)
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА - РИА Новости, 13.08.2025
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА
Обломки БПЛА обнаружены еще по нескольким адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, работают экстренные службы, сообщил оперштаб Краснодарского края.
славянск-на-кубани
краснодарский край
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены еще по нескольким адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, работают экстренные службы, сообщил оперштаб Краснодарского края.Ранее оперштаб по региону сообщал, что обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших не было."В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружили еще по несколькими адресам. Во всех случаях пострадавших нет... Фрагменты беспилотников упали в четырех дворах и на придомовых территориях", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Отмечается, что в результате по двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему – повреждены кровля дома, навес и хозпостройки.На местах работают экстренные и специальные службы.
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянск-на-кубани, краснодарский край
Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки еще нескольких БПЛА

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружены еще по нескольким адресам

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены еще по нескольким адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, работают экстренные службы, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Ранее оперштаб по региону сообщал, что обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших не было.
"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружили еще по несколькими адресам. Во всех случаях пострадавших нет... Фрагменты беспилотников упали в четырех дворах и на придомовых территориях", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что в результате по двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему – повреждены кровля дома, навес и хозпостройки.
На местах работают экстренные и специальные службы.
