https://ria.ru/20250813/bolnichnyy-2034909101.html
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные - РИА Новости, 13.08.2025
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные
Работника не могут уволить за частые больничные, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T03:18:00+03:00
2025-08-13T03:18:00+03:00
2025-08-13T03:18:00+03:00
общество
россия
валентина захаренкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756422351_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_7489deea504766559276edf1183069e3.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Работника не могут уволить за частые больничные, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.Случаи, когда трудовой договор может быть расторгнут, установлены Трудовым кодексом РФ."Законодательство не предусматривает увольнение сотрудника за частое нахождение на больничном", — подчеркнула эксперт.Если сотрудника уволили незаконно, он может пожаловаться в профсоюз, трудовую инспекцию и суд.Вместе с тем в Трудовом кодексе есть ряд оснований для прекращения трудового договора, так или иначе касающихся здоровья сотрудника. В частности, работодатель может расторгнуть трудовой договор, если сотрудник отказывается переходить на другую должность на основании медицинского заключения, либо если он признан полностью нетрудоспособным.
https://ria.ru/20250624/otpusk-2024985186.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756422351_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_8dec07b9ddbc37cb37e20b12acfa4b01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валентина захаренкова
Общество, Россия, Валентина Захаренкова
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные
Представитель МФП Захаренкова: работника нельзя уволить за частые больничные