Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/bolnichnyy-2034909101.html
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные - РИА Новости, 13.08.2025
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные
Работника не могут уволить за частые больничные, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T03:18:00+03:00
2025-08-13T03:18:00+03:00
общество
россия
валентина захаренкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756422351_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_7489deea504766559276edf1183069e3.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Работника не могут уволить за частые больничные, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.Случаи, когда трудовой договор может быть расторгнут, установлены Трудовым кодексом РФ.&quot;Законодательство не предусматривает увольнение сотрудника за частое нахождение на больничном&quot;, — подчеркнула эксперт.Если сотрудника уволили незаконно, он может пожаловаться в профсоюз, трудовую инспекцию и суд.Вместе с тем в Трудовом кодексе есть ряд оснований для прекращения трудового договора, так или иначе касающихся здоровья сотрудника. В частности, работодатель может расторгнуть трудовой договор, если сотрудник отказывается переходить на другую должность на основании медицинского заключения, либо если он признан полностью нетрудоспособным.
https://ria.ru/20250624/otpusk-2024985186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756422351_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_8dec07b9ddbc37cb37e20b12acfa4b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валентина захаренкова
Общество, Россия, Валентина Захаренкова
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные

Представитель МФП Захаренкова: работника нельзя уволить за частые больничные

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПациентка в регистратуре поликлиники
Пациентка в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Работника не могут уволить за частые больничные, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Случаи, когда трудовой договор может быть расторгнут, установлены Трудовым кодексом РФ.
«

"Законодательство не предусматривает увольнение сотрудника за частое нахождение на больничном", — подчеркнула эксперт.

Если сотрудника уволили незаконно, он может пожаловаться в профсоюз, трудовую инспекцию и суд.
Вместе с тем в Трудовом кодексе есть ряд оснований для прекращения трудового договора, так или иначе касающихся здоровья сотрудника. В частности, работодатель может расторгнуть трудовой договор, если сотрудник отказывается переходить на другую должность на основании медицинского заключения, либо если он признан полностью нетрудоспособным.
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Юрист научила, как сохранить отпуск в случае болезни
24 июня, 03:18
 
ОбществоРоссияВалентина Захаренкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала