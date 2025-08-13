https://ria.ru/20250813/bojtsy-2035111729.html

Пятеро бойцов белгородского "Орлана" ранены при выполнении служебных задач

БЕЛГОРОД, 13 авг – РИА Новости. Пятеро бойцов подразделения "Орлан" получили ранения при выполнении служебных задач в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Пятеро бойцов подразделения "Орлан" получили ранения при выполнении служебных задач", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, четыре бойца ранены в районе села Новая Деревня Белгородского района в результате детонации дрона. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Один мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой продолжит лечение в стационаре. Троим раненым оказали необходимую помощь, лечение они будут продолжать амбулаторно, добавил губернатор. "Ещё один боец получил ранения в результате сдетонировавшего дрона в городе Шебекино. Мужчина с баротравмой самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения он был переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков. Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.

