Пятеро бойцов белгородского "Орлана" ранены при выполнении служебных задач
Пятеро бойцов подразделения "Орлан" получили ранения при выполнении служебных задач в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
БЕЛГОРОД, 13 авг – РИА Новости. Пятеро бойцов подразделения "Орлан" получили ранения при выполнении служебных задач в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Пятеро бойцов подразделения "Орлан" получили ранения при выполнении служебных задач", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, четыре бойца ранены в районе села Новая Деревня Белгородского района в результате детонации дрона. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Один мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой продолжит лечение в стационаре. Троим раненым оказали необходимую помощь, лечение они будут продолжать амбулаторно, добавил губернатор. "Ещё один боец получил ранения в результате сдетонировавшего дрона в городе Шебекино. Мужчина с баротравмой самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения он был переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков. Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
