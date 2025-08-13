Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 13.08.2025 (обновлено: 05:49 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/bespilotniki-2034923468.html
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 13.08.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:42:00+03:00
2025-08-13T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
шолоховский район
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.&quot;Наши силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах&quot;, — написал он.Предварительно, обошлось без разрушений, никто не пострадал.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250813/bespilotniki-2034921231.html
ростовская область
шолоховский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, безопасность, шолоховский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Шолоховский район, Юрий Слюсарь
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в трех районах Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«

"Наши силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах", — написал он.

Предварительно, обошлось без разрушений, никто не пострадал.
Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА
05:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьБезопасностьШолоховский районЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала