ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах", — написал он.Предварительно, обошлось без разрушений, никто не пострадал.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

