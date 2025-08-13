https://ria.ru/20250813/bespilotniki-2034921231.html

В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА

В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА - РИА Новости, 13.08.2025

В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T05:17:00+03:00

2025-08-13T05:17:00+03:00

2025-08-13T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

славянск-на-кубани

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ, загорелась "Газель", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Отмечается, что пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы.

https://ria.ru/20250813/bespilotniki-2034914128.html

славянск-на-кубани

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край