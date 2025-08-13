https://ria.ru/20250813/bespilotniki-2034921231.html
В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ, загорелась "Газель", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Отмечается, что пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы.
