Рейтинг@Mail.ru
В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/bespilotniki-2034921231.html
В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА
В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА - РИА Новости, 13.08.2025
В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:17:00+03:00
2025-08-13T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ, загорелась "Газель", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Отмечается, что пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы.
https://ria.ru/20250813/bespilotniki-2034914128.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА

В Славянске-на-Кубани на территории НПЗ упали обломки БПЛА, загорелась машина

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ, загорелась "Газель", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Обломки БПЛА упали на крышу дома в Волгограде
02:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСлавянск-на-КубаниКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала