Над Белгородской областью сбили еще шесть беспилотников

2025-08-13T12:04:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду."Тринадцатого августа с 10.30 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

