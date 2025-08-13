https://ria.ru/20250813/bespilotnik-2034977307.html
Над Белгородской областью сбили еще шесть беспилотников
Над Белгородской областью сбили еще шесть беспилотников - РИА Новости, 13.08.2025
Над Белгородской областью сбили еще шесть беспилотников
Российская противовоздушная оборона сбила шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:04:00+03:00
2025-08-13T12:04:00+03:00
2025-08-13T12:10:00+03:00
безопасность
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду."Тринадцатого августа с 10.30 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, россия
Безопасность, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили еще шесть беспилотников
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью