Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/bespilotnik-2034932206.html
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 13.08.2025
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Российская противовоздушная оборона сбила три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:29:00+03:00
2025-08-13T08:29:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду. "Тринадцатого августа с 07.00 до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250812/bespilotniki-2034742220.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили три беспилотника

ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Тринадцатого августа с 07.00 до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Последствия атаки ВСУ в селе Раденск Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области
Вчера, 10:53
 
БезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала