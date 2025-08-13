https://ria.ru/20250813/bespilotnik-2034932206.html
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 13.08.2025
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Российская противовоздушная оборона сбила три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:29:00+03:00
2025-08-13T08:29:00+03:00
2025-08-13T08:29:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду. "Тринадцатого августа с 07.00 до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250812/bespilotniki-2034742220.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью