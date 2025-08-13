Максим Бесхмельницын: судебным представителям нужна профессиональная основа

https://ria.ru/20250813/beskhmelnitsyn-2034796891.html

Министерство юстиции России опубликовало законопроект, предусматривающий, что с его принятием судебные представители будут обязаны иметь статус адвоката, что повысит уровень защищенности граждан. В то же время документ вызывал дискуссию как в СМИ, так и в профессиональной юридической среде. Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын рассказал РИА Новости, в чем суть предлагаемых изменений, не приведут ли они к подорожанию услуг адвокатов, хватит ли в России адвокатов для того, чтобы обеспечить услугами население и как новые адвокаты будут работать после того, как закон будет принят.–Максим Михайлович, сейчас, когда уже завершилось общественное обсуждение этого законопроекта, расскажите, почему сегодня возникла необходимость для регулирования деятельности в сфере судебного представительства?– Вопрос о необходимости профессионализации юридических услуг и судебного представительства как их части не является чем-то новым. В свое время Минюст выходил с инициативой, направленной на необходимость проведения системных изменений в этой сфере. Был разработан проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, в котором содержался ряд решений, направленных на повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а также разрешение проблем, препятствующих эффективной реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к правосудию.Концепция тогда была достаточно объемной. Предполагались и создание коммерческих форм адвокатских образований, и возможность заключения адвокатами трудовых договоров, и оптимизация налоговых режимов, и многое другое. Такое значительное количество "революционных" изменений во многом стало причиной того, что проект на тот момент не был утвержден. Однако он стал определенным ориентиром и воплотил в себе общее видение того, как должна развиваться и регулироваться сфера платной юридической помощи в России. При этом нужно отметить, что на тот момент планировалось, что абсолютно все юридические услуги, не только те, которые касаются судебного представительства, ставились в зависимость от наличия статуса адвоката.–А что изменилось сегодня?– Еще в 2018 году законодателем в процессуальные кодексы было включено требование о наличии у судебного представителя высшего юридического образования. Однако практика показала, что таких мер для действенной защиты интересов граждан и организаций, обращающихся за услугами судебных представителей, недостаточно. Именно по этой причине Минюст России вышел с инициативой разработать законопроект, предусматривающий консолидацию юристов, на профессиональной основе оказывающих услуги судебного представительства, на площадке адвокатуры.Но сегодня мы решили идти по более мягкому пути. Мы понимаем, что есть ряд сфер, где статус не требуется: это консультационные услуги или, например, услуги по регистрации юридических лиц и другие. Основная часть проблем связана, как правило, именно с судебным представительством, там, где безосновательно обещают результат, берут деньги и зачастую вводят в заблуждение доверителя.Сегодня в сфере юридических услуг условно есть две основные группы: адвокаты и иные участники рынка, не обладающие адвокатским статусом, включая лиц, оказывающих юридические услуги самостоятельно или в рамках деятельности коммерческой организации. Особняком стоят такие категории как корпоративные юристы, государственные и муниципальные служащие, а также отдельные профессии, которые регулируются специальным законодательством, – это, например, патентные поверенные, нотариусы, аудиторы, сотрудники государственных юридических бюро. Таким образом, для части юридических профессий уже установлены правила игры. А другая часть живет вне какого-либо регулирования, без необходимости соответствовать каким-либо квалификационным требованиям и стандартам. Правила их допуска к оказанию услуг не определены.Смотрите, по данным Росстата, объем платных услуг населению по разделу "услуги правового характера" вырос с 88,6 миллиарда рублей в 2014 году до 164,9 миллиарда рублей в 2024 году. Это данные официальной статистики, но есть основания предполагать, что объем рынка значительно шире. При этом люди все чаще сталкиваются с недобросовестными консультантами, мошенниками и просто безграмотными юристами. Так, некоторое время назад мы проводили совместный мониторинг с территориальными органами Роспотребнадзора, который показал, что к ним с 2018 по 2022 годы поступило более 30 тысяч обращений по факту некачественного оказания юридических услуг. А такие услуги, как правило, являются дорогостоящими. В среднем их цена варьируется от 20 до 100 тысяч рублей, но известны случаи, когда с граждан брались суммы, исчисляемые в миллионах. В ряде случаев граждане оформляют кредиты, чтобы оплатить такие услуги, не получая при этом какого-либо результата, что еще больше ухудшает их положение. Наибольшие проблемы возникают именно в сфере судебного представительства.–Почему?– Объясню. Значительное число правовых вопросов зачастую связано с необходимостью обращения в суд за защитой нарушенных прав, не важно, связано ли это с гражданско-правовыми отношениями, или речь о публично-правовых отношениях, где требуется оспаривание действий или бездействий органов государственной власти или конкретных должностных лиц. Человек обращается к юристу, который говорит: мы на 100% решим ваш вопрос в судебном порядке, вы нам аванс внесите только, все остальное мы сделаем. И акт подпишите, пожалуйста, сразу на оказание услуг. А по факту оказывается, что там и перспектив никаких судебных не было, а если даже и были, то все было сделано настолько безграмотно и бестолково, что результат получился ровно противоположный обещанному. Судебное решение на основе некачественной позиции уже вынесено, гражданин зачастую лишен возможности в полной мере реализовать свое право на судебную защиту. При этом получить обратно свои деньги за такие услуги невозможно – акты уже подписаны, часто и юристов уже этих не найти. Нам известен случай, когда в такой ситуации заявитель нанял других юристов, чтобы судиться с первыми, и вот эти вторые его снова обманули. Вы представляете? Он два раза заплатил фактически проходимцам.Сейчас идет обсуждение в социальных сетях, что в таких случаях должны действовать меры государственного принуждения через уголовно-правовое преследование. Но в большинстве случаев в таких ситуациях состава преступления нет. Люди сами приходят, подписывают заранее все документы, деньги перечисляют. Сегодня так работает значительное количество недобросовестных юристов, это целый бизнес. Поэтому государство фактически лишено возможности реагировать на такие нарушения, не имеет возможности ограничивать допуск непрофессиональных и недобросовестных юристов к оказанию услуг, исключать их из профессии.Особо беспокоит, что подобные мошенники прикрываются оказанием бесплатной юридической помощи. Именно поэтому мы сейчас активно занимаемся развитием государственной системы бесплатной юридической помощи, в которую входят государственные юрбюро и адвокаты, чтобы люди знали, куда можно и нужно обращаться, что в госюрбюро их точно не обманут и навязывать платные услуги не будут. И федеральную государственную информационную систему "Правовая помощь" мы создаем, где граждане через портал госуслуг смогут обращаться к надежным юристам.–Почему именно адвокатура, по законопроекту, должна стать, скажем так, основой для судебных представительств? Почему не отдельное ведомство или отдельная организация?– Мы рассматривали разные варианты, изучили зарубежный опыт регулирования юридических услуг, хорошо зарекомендовавшие себя решения и негативную практику. При этом при выборе модели регулирования мы исходили из того, что она должна быть наиболее эффективной. Как с точки зрения того, что предпочтительнее развивать уже существующие институты, чем создавать что-то принципиально новое, так и с позиции экономии средств федерального бюджета.Создание новой негосударственной организации, которая будет разрабатывать стандарты, принимать экзамены и обеспечивать дисциплинарные практики приведет к созданию параллельного адвокатуре регуляторного режима. Нельзя допустить дуализма правового регулирования одной и той же сферы правоотношений. Кроме того, введение разрешительных режимов, лицензирования или сертификации с возложением полномочий на какой-либо орган государственной власти в свою очередь увеличит бюджетные расходы. А в адвокатуре уже есть механизмы допуска к предоставлению юридических услуг лиц, отвечающих указанным требованиям, а также есть механизмы, которые позволяют привлекать к дисциплинарной ответственности или ограничивать практику тех юристов, которые допустили нарушения при оказании услуг. Именно поэтому адвокатура и была выбрана как единственно оптимальная институциональная платформа для консолидации профессии. Сам статус адвоката предоставляет дополнительные гарантии оказания квалифицированной юридической помощи (например, адвокатская тайна, адвокатский запрос).Адвокатура обеспечена механизмами привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности и прекращению статуса при нарушении законодательства об адвокатской деятельности, в том числе по жалобам доверителей.–Значит ли это, что "монополия адвокатов", как о документе уже пишут в СМИ, распространится на все виды судебного представительства?– Нет, конечно, необходим ряд исключений. Например, для госслужащих и корпоративных юристов, которые должны иметь возможность представлять в судах интересы своего работодателя, сотрудников государственных юрбюро. А также те лица, деятельность которых уже урегулирована, например, патентные поверенные, тоже не должны быть затронуты изменениями. Особо подчеркну, что нововведения сохранят право граждан лично представлять в суде собственные интересы и интересы своих близких родственников.Наше предложение о профессионализации судебного представительства нашло поддержку у научного и профессионального сообщества на Петербургском международном юридическом форуме, в Совете Федерации и на ряде других серьезных площадок. Мы самым серьезным образом ранее обсуждали это с разными представителями юридической профессии: с корпоративными юристами, юридическим консалтингом, Федеральной палатой адвокатов.–Не вызовет ли реализация предлагаемого Минюстом подхода дефицита адвокатов?– Законопроект предусматривает установление переходного периода до 1 января 2028 года, в течение которого юристы, не являющиеся адвокатами, смогут подготовиться, сдать квалификационный экзамен и получить статус адвоката. Безусловно, проводя такие изменения, мы должны в первую очередь учитывать доступность квалифицированной юридической помощи для населения. В некоторых регионах число адвокатов сегодня невелико, и, конечно, нужно время для того, чтобы юристы, практикующие вне адвокатуры, имели время для подготовки и сдачи квалификационных экзаменов. Мы будем на постоянной основе проводить мониторинг реализации закона с момента его принятия для того, чтобы не допустить нехватки адвокатов в каких-либо регионах.При возникновении критических сомнений в сохранении у граждан доступа к юридическим услугам и их разумной стоимости может быть инициирован вопрос переноса срока вступления в силу соответствующих положений законопроекта и продления переходного периода.–А насколько станет сложнее или, наоборот, проще сдавать экзамен на получение статуса адвоката?– Экзамен состоит из двух этапов: первый – тестирование с использованием комплексной информационной системы адвокатуры России, второй – устное собеседование с членами квалификационной комиссии. Положение о порядке сдачи экзамена и оценки знаний претендентов разрабатывается советом Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) и утверждается Минюстом. С апреля 2024 года у нас обеспечена автоматизированная анонимная проверка результатов тестирования и высокая скорость прохождения первого этапа.При этом в предложенном документе предлагается снизить кворум, при наличии которого заседание квалификационной комиссии сможет принимать решения по приему экзамена, с 2/3 до 1/3 состава комиссии. Но важно отметить, что помимо адвокатов в состав каждой из них входят представители всех ветвей органов государственной власти, а также представитель научного сообщества.Кроме того, предлагается увеличить срок принесения адвокатской присяги с трех месяцев до одного года. Это позволит претендентам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, определить комфортные сроки перехода в адвокатуру. А дополнительно для усиления защиты прав кандидатов устанавливается требование по ведению аудио- и видеозаписи квалификационного экзамена, а также право на обжалование его результатов.Положения законопроекта оптимизируют деятельность адвокатских образований, обеспечивая им необходимую гибкость, что создает предпосылки для комфортного перехода юридических фирм в адвокатуру. Например, учредители адвокатского бюро смогут дифференцировать партнеров на полных и ассоциированных, а также определять порядок распределения гонораров между ними.Законопроектом также предусматривается закрепление права вновь прибывших адвокатов учреждать коллегии, бюро и кабинеты в отсутствие адвокатского стажа при условии наличия у них пятилетнего стажа по юридической специальности.–При любых подобных изменениях невольно возникает вопрос, а не приведут ли они к подорожанию услуг? Одно дело нанимать человека с юридическим образованием, другое – профессионального адвоката.– Мы не прогнозируем увеличения стоимости юридических услуг. Адвокаты уплачивают два основных вида взносов: страховые – на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также взносы на нужды адвокатской палаты. Размер взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, уплачиваемых адвокатами, сопоставим с размером взносов, уплачиваемых предпринимателями или работодателями, а взносы на нужды адвокатской палаты в силу своего размера не могут оказать влияния на стоимость юридических услуг, например, в Москве размер ежемесячного взноса составляет 1 950 рублей. Кроме того, положения законопроекта наделяют Федеральную палату адвокатов полномочием по определению максимального размера отчисления на общие нужды адвокатской палаты за первый год членства. Это позволит пресечь сложившиеся в отдельных регионах практики установления необоснованно высокого первого взноса, осложняющего вход в адвокатскую профессию.В целом, хотелось бы отметить, что залогом правильного ценообразования является добросовестная конкуренция, которая возможна только в том случае, когда все участники рынка находятся в равных условиях. Именно на эту цель и направлены предлагаемые законопроектом изменения.Также хочу обратить внимание, что в стране сейчас существует множество категорий граждан, которые могут получать бесплатную юридическую помощь. По нашим данным, это более 33 миллионов человек. К видам бесплатной юрпомощи непосредственно относится и судебное представительство. Например, по случаям, предусмотренным законодательством, интересы гражданина в суде, государственном и муниципальном органе или иной организации, абсолютно бесплатно может представлять юрист государственного юридического бюро или адвокат.–Скажите, а положения законопроекта не затрагивают принцип независимости адвокатуры?– Концепция, безусловно, усиливает публичное значение института адвокатуры. Вместе с тем, такое доверие влечет за собой и большую ответственность. Основной объем предлагаемых законопроектом новых полномочий приходится на Федеральную палату адвокатов, объединяющую адвокатские палаты регионов на основе обязательного членства.Новые полномочия прежде всего затрагивают деятельность органов адвокатского самоуправления и организацию деятельности адвокатских образований. Независимость именно адвокатской деятельности – оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию, остается незыблемой основой законодательства в сфере адвокатуры. А новые полномочия Минюста России по большей части сводятся к инициации рассмотрения советом ФПА России того или иного вопроса с возможностью обжалования принятого решения в судебном порядке. Федеральная палата выступает своего рода апелляционной инстанцией для оспаривания регулятором решений, принимаемых органами самоуправления региональных адвокатских палат, только по прохождении которой у него возникает право на обращение в суд.Министерство также выступает согласующим органом при реализации ФПА России ряда полномочий, связанных с утверждением требований к деятельности адвокатских образований и прохождению стажировки у адвокатов. Такие полномочия связаны с обязанностью государства – обеспечить гарантии доступа граждан к правовым услугам.Таким образом, положения законопроекта направлены на развитие адвокатуры, в том числе в части формирования единой системы органов адвокатского самоуправления, и не нарушают принцип независимости адвокатской деятельности.–Как вы считаете, какое будущее у законопроекта, ведь работа над окончательным вариантом еще не закончена?– Нам поступило большое количество предложений в ходе общественного обсуждения. Однако есть и заблуждения относительно хода общей работы – на днях прочитал в интернете, что законопроект уже находится в Госдуме на рассмотрении. Это не так. Сейчас идет процедура официального согласования законопроекта с заинтересованными федеральными органами государственной власти и организациями. Например, поступили замечания со стороны Федеральной палаты адвокатов, мы их изучаем.Объединение корпоративных юристов также прислало предложения о том, чтобы штатные юристы компаний могли представлять не только свои компании, но и компании, которые входят в группу лиц, определяемую в соответствии с законодательством о защите конкуренции – правильное предложение, во многих группах компаний юридические подразделения сосредоточены в одной компании, поэтому нужно проработать это предложение и учесть.Мы очень внимательно изучаем все замечания, которые пришли в рамках общественного обсуждения и примеряем их к законопроекту. Например, была критика, которая касалась учета стажа работы в качестве индивидуального предпринимателя – конечно, мы это учтем, как и ряд других предложений.

