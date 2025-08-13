Рейтинг@Mail.ru
На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника" - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 13.08.2025 (обновлено: 15:56 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/belta-2035006064.html
На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника"
На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника" - РИА Новости, 13.08.2025
На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника"
На совместных с Россией военных учениях "Запад-2025" отработают планирование применения комплекса "Орешник", заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T13:52:00+03:00
2025-08-13T15:56:00+03:00
белоруссия
в мире
виктор хренин
министерство обороны белоруссии
ракета "орешник"
безопасность
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987511180_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_bf481f4f08aba164cf46db92cf389cb6.jpg
МИНСК, 13 авг — РИА Новости. На совместных с Россией военных учениях "Запад-2025" отработают планирование применения комплекса "Орешник", заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин."Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", — приводит его слова агентство Белта.На учениях отработают планирование применения тактического ядерного оружия. Министр подчеркнул, что белорусские военные вместе с российскими коллегами отработают вопросы схемы применения комплекса "Орешник".В начале августа Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что производство "Орешника" в России заработало: первый серийный комплекс в войска. По его словам, вопрос о его поставке в республику, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты в обеих странах уже выбрали позиции для его установки.Учения "Запад-2025" пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября. Они носят исключительно оборонительный характер, в их сценарии нет вопросов наступательной тематики, подчеркивал в конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко.Хренин ранее объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь страны от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
https://ria.ru/20250812/ucheniya-2034742778.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987511180_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_8912d0a385a95023312f28827688481c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, виктор хренин, министерство обороны белоруссии, ракета "орешник", безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Белоруссия, В мире, Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии, Ракета "Орешник", Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника"

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения комплекса "Орешник"

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 13 авг — РИА Новости. На совместных с Россией военных учениях "Запад-2025" отработают планирование применения комплекса "Орешник", заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", — приводит его слова агентство Белта.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025"
12 августа, 10:55
На учениях отработают планирование применения тактического ядерного оружия. Министр подчеркнул, что белорусские военные вместе с российскими коллегами отработают вопросы схемы применения комплекса "Орешник".

Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности провели 21 ноября. Удар тогда нанесли по одному из ключевых заводов украинского ВПК в Днепропетровске. Это стало ответом на разрешение западных союзников Украины наносить удары вглубь России дальнобойными снарядами.

В начале августа Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что производство "Орешника" в России заработало: первый серийный комплекс в войска. По его словам, вопрос о его поставке в республику, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты в обеих странах уже выбрали позиции для его установки.
Учения "Запад-2025" пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября. Они носят исключительно оборонительный характер, в их сценарии нет вопросов наступательной тематики, подчеркивал в конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко.
Хренин ранее объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь страны от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
БелоруссияВ миреВиктор ХренинМинистерство обороны БелоруссииРакета "Орешник"БезопасностьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала