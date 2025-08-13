На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника"
На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения комплекса "Орешник"
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 авг — РИА Новости. На совместных с Россией военных учениях "Запад-2025" отработают планирование применения комплекса "Орешник", заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", — приводит его слова агентство Белта.
На учениях отработают планирование применения тактического ядерного оружия. Министр подчеркнул, что белорусские военные вместе с российскими коллегами отработают вопросы схемы применения комплекса "Орешник".
Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности провели 21 ноября. Удар тогда нанесли по одному из ключевых заводов украинского ВПК в Днепропетровске. Это стало ответом на разрешение западных союзников Украины наносить удары вглубь России дальнобойными снарядами.
В начале августа Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что производство "Орешника" в России заработало: первый серийный комплекс в войска. По его словам, вопрос о его поставке в республику, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты в обеих странах уже выбрали позиции для его установки.
Учения "Запад-2025" пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября. Они носят исключительно оборонительный характер, в их сценарии нет вопросов наступательной тематики, подчеркивал в конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко.
Хренин ранее объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь страны от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.