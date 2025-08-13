https://ria.ru/20250813/belorusy-2035074306.html
В МВД рассказали, как белорусам получить вид на жительство в России
В МВД рассказали, как белорусам получить вид на жительство в России - РИА Новости, 13.08.2025
В МВД рассказали, как белорусам получить вид на жительство в России
Гражданам Белоруссии не требуется проходить медосвидетельствование и дактилоскопию, а также получать разрешительные документы на работу в России, кроме того,... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Гражданам Белоруссии не требуется проходить медосвидетельствование и дактилоскопию, а также получать разрешительные документы на работу в России, кроме того, белорусы имеют право оформить вид на жительство по упрощенной форме и получить статус самозанятого, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Гражданам Беларуси не требуется: проходить медосвидетельствование и дактилоскопию; получать разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что гражданам Белоруссии необходимо встать на миграционный учёт в случае пребывания в России более 90 дней. Также белорусы могут получить статус самозанятого в России и имеют право на оформление вида на жительство в упрощенном порядке. "Работодателям, привлекающим граждан Белоруссии на работу, необходимо уведомлять территориальный орган МВД России о заключении и прекращении с ними трудовых или гражданско-правовых договоров в трехдневный срок", - отметили в ведомстве. Правоохранители также отметили, что сейчас в России вид на жительство имеют 27 тысяч граждан Белоруссии.
В МВД рассказали, как белорусам получить вид на жительство в России
МВД: белорусы оформляют вид на жительство РФ в упрощенном порядке